Un'elevata attività dei Centri antiviolenza, con 5.589 donne prese in carico, ma anche un aumento, in questo caso positivo, degli uomini (1.440) che si affidano ai CUAV, centri per gli uomini maltrattanti. Crescono l’età media delle donne vittime di violenza, arrivata a 60,5 anni, il numero minorenni soggetti a violenza assistita (3.402), come pure aumentano gli accessi al Codice Rosa (2.749). Sempre alto il dato dei femminicidi: 9 nel 2025. Sono i dati più rilevanti del 18° Rapporto sulla violenza di genere in Toscana, a cura dell’Osservatorio Sociale Regionale, presentato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati nell’ambito della quinta edizione de La Toscana delle Donne.

L’incontro è stato introdotto da Cristina Manetti, assessora alla Parità di Genere della Regione Toscana e ideatrice de La Toscana delle donne, e da Monia Monni, assessora alla Sanità della Regione Toscana. Agli interventi istituzionali, a cui ha partecipato anche Lia Burgalassi, sindaca di Cecina e delegata di Anci Toscana alle pari opportunità, è seguita una tavola rotonda dal titolo “La cultura del consenso: educazione e formazione contro la violenza di genere”. L’incontro si è concluso con lo spettacolo della cantante Freakybea, famosa per il suo impegno al contrasto alla violenza di genere.

“Ringrazio i 25 centri antiviolenza per il grande lavoro, ma voglio ricordare anche il ruolo sempre più rilevante dei CUAV, centri per gli uomini maltrattanti. - dichiara l’assessora Manetti -. Tutto questo significa che aumenta anche la consapevolezza. I femminicidi nel 2025 sono stati ben 9 – continua l’assessora alle Pari opportunità - e questo dimostra che il lavoro è tanto, soprattutto con le nuove generazioni. Bisogna entrare nelle scuole con l’educazione sesso-affettiva, ma anche nelle società sportive, in tutti i luoghi comunque abitati dai giovani. Sono tante le risorse che la Regione trasferisce ai centri antiviolenza e presto faremo una legge quadro per sostenerli in maniera stabile e continuativa”.

L’assessora alla Sanità Monia Monni ha sottolineato, in particolare, l’importanza del Codice Rosa: “La violenza maschile sulle donne è una questione di potere. Affonda le radici nella cultura patriarcale che per secoli ha riconosciuto agli uomini il diritto di decidere della vita delle donne. Quando una donna si sottrae al controllo, mette in discussione quel potere. Ed è proprio allora che troppo spesso la violenza esplode. Chiediamo alle donne di denunciare e di andarsene. Ma senza un reddito e una casa, con figli da mantenere, farlo è enormemente più difficile. Per questo l’indipendenza economica è parte del contrasto alla violenza. Trovo politicamente intollerabile che si invochi la prevenzione e contemporaneamente si ostacoli l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Parlare di consenso e libertà aiuta a riconoscere e superare i modelli di dominio. In Toscana dobbiamo garantire risorse stabili alla rete antiviolenza, rispettando l’autonomia dei Centri. Il Codice Rosa ha cambiato il modo in cui la sanità riconosce e affronta la violenza. A dieci anni dall’istituzione della rete regionale, dobbiamo rafforzarlo nei consultori e nelle Case della Comunità.

Agli uomini spetta mettere in discussione i propri privilegi e l’idea di possesso nelle relazioni. Finché la libertà delle donne sarà vissuta come una minaccia al potere maschile, la nostra democrazia resterà incompiuta”.

"Le oltre 5.500 donne che nel 2025 si sono rivolte ai Centri antiviolenza della Toscana ci consegnano un messaggio chiaro: è fondamentale continuare a rafforzare la capacità di ascolto, accoglienza e accompagnamento. I Comuni sono in prima linea nell'affrontare le conseguenze della violenza, in rete con i servizi sociali e i Centri antiviolenza. Occorre potenziare i percorsi di autonomia con finanziamenti strutturali e personale qualificato e, al tempo stesso, investire ancora di più nella prevenzione, diffondendo la cultura del rispetto e del consenso, a partire dalle scuole", ha dichiarato Lia Burgalassi, sindaca di Cecina e delegata di Anci Toscana alle pari opportunità

Fonte: Regione Toscana

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