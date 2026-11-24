L’Azienda sanitaria Usl Toscana centro sarà presente al Forum Risk Management di Arezzo (24-27 novembre) per portare le proprie esperienze organizzative di prossimità delle cure e far conoscere i professionisti e le buone pratiche aziendali. La Direzione con il Direttore generale, Valerio Mari e il Direttore sanitario, Lorenzo Roti, parteciperà in qualità di ospite e interlocutore e ai visitatori saranno presentati progetti e attività presso il banco informativo condiviso con le altre realtà di Area Vasta, all’interno dello stand di Regione Toscana. Così la più grande Azienda sanitaria per popolazione e assistiti di tutta la Toscana, con i suoi territori di competenza - Firenze, Empoli, Prato e Pistoia - si prepara alla quattro giorni della 21° edizione dell’appuntamento aretino, vero e proprio evento da oggi sulla prevenzione e il controllo dei rischi in sanità che negli anni ha stimolato la crescita della cultura e delle attività per la sicurezza delle cure.

Casa della Comunità Le Piagge, al Forum Risk il racconto di un’esperienza di successo (Sala Piero della Francesca, 25 novembre)

Nella sessione di domani 25 novembre (ore 9.00) dal titolo “Dopo il Pnrr: sanità territoriale e presa in carico. Il modello toscano” e dedicata alla sanità territoriale, la Asl Toscana centro porterà l’esperienza della Casa della Comunità Le Piagge. La struttura della zona nord ovest di Firenze già a suo tempo scelta dalla Regione Toscana per la sperimentazione, insieme ad altre tre strutture toscane, come “buona pratica” della sanità territoriale, è stata portata al Forum Risk quale caso concreto di integrazione medicina generale e specialistica–infermieristica, di equipe multiprofessionale, di gestione della cronicità, di utilizzo della telemedicina e di molto altro ancora quanto a nuovi modelli organizzativi. Porteranno i saluti istituzionali l’assessore al diritto alla salute e al sociale, Monia Monni e il direttore di Asl Toscana centro, Valerio Mari, dopodiché l’apertura della sessione sarà affidata al direttore sanitario di Asl Toscana centro, Lorenzo Roti. Ci saranno anche la Toscana sud est e la nord ovest con i direttori generali Dario Rosini e Maria Letizia Casani e i direttori sanitari Barbara Innocenti e Giacomo Corsini.

Un viaggio multimediale nella sanità toscana: per Asl Toscana centro il videowall racconta la relazione di cura (Spazio espositivo Regione Toscana, 24-27 novembre)

Nei quattro giorni del Forum, l’Azienda racconterà la relazione di cura, la prossimità, le buone pratiche che identificano l’umanizzazione delle cure nella Asl Toscana centro attraverso un video che sarà proiettato sui totem video wall presso lo stand di Regione Toscana dove si alterneranno anche i video delle altre Aziende sanitarie toscane. Per la Toscana centro scorreranno le immagini del S.S. Cosma e Damiano con il progetto di medicina narrativa e umanizzazione delle cure, “Parlaci di te”, che nasce nella Terapia intensiva dell’ospedale della Valdinievole. I cibi preferiti, la squadra del cuore, la musica, le abitudini, ogni piccolo dettaglio, durante il risveglio, può aiutare gli operatori a rivolgersi al paziente. Perché la cura passa anche dalla conoscenza della persona. Le bambole, invece, racconteranno la “Doll Therapy” del Santo Stefano, l’intervento non farmacologico che favorisce il benessere emotivo e relazionale attraverso il quale la geriatria dell’ospedale di Prato, accompagna i pazienti ricoverati con deterioramento cognitivo. Ambienti pensati per accogliere e prendersi cura sono quelli che il videowall restituirà sulla Radioterapia dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze, del San Jacopo di Pistoia, del Santo Stefano di Prato dove suggestioni naturali creano un ambiente più sereno e confortevole durante le cure con la possibilità per i pazienti di scegliere brani musicali secondo le proprie preferenze. Nel Centro di Terapia Medico Nucleare del Santo Stefano di Prato, gli spazi dedicati alla terapia radiometabolica sono stati progettati come ambienti sonori immersivi. Ma i visitatori del Forum vedranno anche come la Pet Therapy in Asl Toscana centro aiuta a migliorare il benessere emotivo: nelle Pediatrie dell’Azienda e in Geriatria all’ospedale Santa Maria Annunziata attraverso momenti di cura dei due cani, Apple e Gigi, presenza fissa da mesi tra i pazienti anziani. E ancora le immagini offriranno momenti di umanità e pratiche gentili nella cura attraverso i progetti di “Voce e presenza” (Hospice di Prato), della web radio Cherubini (Santa Maria Nuova, Firenze) e di “Insieme per comunicare meglio” (LIS e CAA nelle strutture di Asl Toscana centro).

Un seminario sull’umanizzazione delle cure in Azienda. Si proveranno i visori e si farà amicizia con Apple e Gigi (Spazio espositivo Regione Toscana, 27 novembre)

All’interno dello Spazio Espositivo di Regione Toscana, ciascuna Azienda sanitaria avrà a disposizione uno spazio per presentare una buona pratica aziendale. Asl Toscana centro ha scelto la tematica dell'umanizzazione delle cure che presenterà nel corso di un seminario che ha per titolo “Umanizzazione delle cure integrata, vicina e diffusa nei territori: sfida possibile del prendersi cura?" (27 novembre, ore 14-16). Il seminario si svolgerà sotto forma di tavola rotonda e avrà come moderatore il giornalista Andrea Bazzoni dell’ufficio stampa di Asl Toscana centro.

Quattro gli argomenti che saranno portati in discussione: la prescrizione sociale (a cura di Andrea Francalanci, direttore SdS fiorentina nord ovest); il percorso oncologico (a cura di Elettra Pellegrino, direttore ospedale Santa Maria Annunziata, Firenze); il percorso cure palliative o percorso fragili (a cura di Enrico Benvenuti, direttore dipartimento della medicina multidimensionale); il welfare culturale (a cura di Sabrina Mutolo, direttore Patrimonio immobiliare e mobiliare). Le conclusioni sono affidate al direttore sanitario aziendale, Lorenzo Roti. Nel corso del seminario sono state pensate due attività in uno spazio esperienziale appositamente allestito: saranno fatti provare i visori wifi destinati al trattamento non farmacologico del delirio e dell’agitazione nel paziente anziano e l’associazione AIECI accompagnerà sul posto Apple e Gigi, i cani protagonisti dell’attività assistita nel reparto di Geriatria dell’ospedale Santa Maria Annunziata, testimoni speciali di una cura che va oltre la dimensione clinica.

Sito web aziendale, le anteprime di Asl Toscana centro al Forum



Sul sito web aziendale (https://www.uslcentro.toscana.it/) è allestita una pagina dedicata al Forum Risk. In anteprima si potrà vedere il video che sarà proiettato sul videowall al Forum. Una sezione sarà riservata alla presentazione di alcuni dei progetti più innovativi degli ultimi anni in Azienda sia dal punto di vista dell’innovazione tecnologica che dei percorsi di cura. La pagina è raggiungibile a questo link o dall’homepage sul banner dedicato “L’Azienda Usl Toscan centro al Forum Risk Management 2026”.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

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