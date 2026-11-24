Giunta alla trentatreesima edizione, la manifestazione Cèramica 2026 torna con un fittissimo programma di mostre, installazioni site specific, eventi, residenze e scambi internazionali, mostra mercato, workshop e laboratori, atelier aperti. Il festival, promosso dal Comune di Montelupo Fiorentino con la direzione scientifica della Fondazione Ceramica Montelupo, rappresenta l’evento più identificativo del distretto e segue quest’anno il tema “Fabbrica Novecento”: epoca di invenzione e sperimentazione particolarmente fervida a Montelupo, il secolo scorso ha lasciato un segno profondo nel distretto, che si riverbera tutt’oggi nella produzione contemporanea.

Di seguito segnaliamo le mostre e gli eventi più significativi dislocati in tutti i centri nevralgici del sistema Montelupo: il Museo della Ceramica, che ospita un percorso museale con oltre 1200 ceramiche, importanti mostre e collezioni; il Palazzo Podestarile con le mostre temporanee; la Fornace del Museo sede di didattica, workshop, residenze d’artista; la Scuola di Ceramica con il Centro Ceramico Sperimentale per la formazione specialistica, luogo iconico progettato da Ettore Sottsass, che quest’anno diventa aggregatore a tutti gli effetti di tutti i contenuti più sperimentali e innovativi, ospitando diverse mostre; le Botteghe e gli studi d’artista che contano circa 40 luoghi di

produzione; il Museo Archivio Bitossi, noto museo d’impresa; il percorso di arte pubblica site specific con interventi in ceramica contemporanea; il Museo e i siti archeologici.

Con una storia lunga più di otto secoli che ha reso la ceramica montelupina celebre nel mondo, la manifattura continua a caratterizzare la comunità con vitalità e coesione. Un territorio fertile, composito, in cui operano molteplici realtà pubbliche e private, soggetti singoli e strutture articolate, una scuola sperimentale, artigiani e maestri terracottai, creativi legati a pratiche più sperimentali. Durante i giorni del festival, il pubblico sia di addetti ai lavori che generalista ha la possibilità di vivere uno spaccato del meglio dell’espressività ceramica che caratterizza Montelupo come distretto d’eccellenza a livello nazionale e internazionale.

Mostre e progetti speciali

Ceramiche. Il territorio fiorentino 1950 – 1960

La mostra, a cura di Marina Vignozzi Pazskowski, esplora il ruolo della ceramica nel contesto artistico e culturale fiorentino tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, periodo in cui artisti, architetti, critici, manifatture e gallerie contribuiscono a rinnovare il panorama ceramico dando vita a un dialogo internazionale. Attraverso le opere di venticinque protagonisti, tra cui spiccano i nomi di Aldo Londi, Ettore Sottsass, Bruno Capacci, Demetrio Fanciullacci, Bruno Bagnoli, il percorso espositivo ricostruisce esperienze e incontri che hanno fatto del territorio, da Firenze a Sesto a Signa, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, un importante centro di innovazione artistica. Un’opportunità di riscoprire connessioni ancora poco esplorate e di approfondire una stagione significativa della storia della ceramica fiorentina, restituendone la complessità e aprendo nuove prospettive su un patrimonio ancora in gran parte da raccontare. Palazzo Podestarile, via Baccio da Montelupo, 45

Sissi, La pelle che gira, 2026

Opera Sissi, Daniela Olivieri

In mostra gli esiti della residenza appena conclusa con cui la nota artista Sissi, all’anagrafe Daniela Olivieri, trasforma lo spazio dell’antica fornace di Montelupo in una serra immaginaria, dove bulbi, radici e fiori germogliano in un'esplosione cambriana di forme e colori. Le opere, tutte inedite e in ceramica, rivelano fiori dalle molteplici possibilità di esistenza: il fiore del corpo, il fiore della tuba di Falloppio. Da sempre centro della ricerca artistica dell’artista, il corpo interno prende forma come un organismo mai definitivamente compiuto, capace di mutare, estendersi e intrecciarsi al mondo esterno. L'argilla genera un paesaggio interiore, rendendo tangibile ciò che è nascosto. In questa fioritura anatomica, i confini tra umano e vegetale si dissolvono e la pelle diventa una superficie di scambio tra il dentro e il fuori.

Fornace del Museo, Via Giro delle Mura, 88

Alejandra Hermida, Arno e Taloc

Alejandra Hermida

L’artista messicana di base a Londra invade gli spazi della Scuola della ceramica con un intervento che unisce argilla stampata in 3d, vasi ed elementi ceramici a parete, con cui fa dialogare Arno e Taloc, due antiche divinità dell’acqua: l’Arno, il fiume che attraversa Montelupo Fiorentino e Firenze, e Taloc, il dio azteco della pioggia.

Secondo una leggenda azteca, Taloc e la sua compagna sceglievano quali vasi rompere per far cadere diversi tipi di pioggia: da quella lieve, benefica per i raccolti, a quella torrenziale, capace di provocare distruzione. Scuola di Ceramica, via Gramsci 8

Edoardo Sessa, Stratigrafia // In corso d'opera

Edoardo Sessa

L'installazione, esito della residenza dell’artista a Montelupo, esplora anche in questo caso il fiume, stavolta la Pesa che attraversa il paese stesso, come elemento scultoreo e archivio di trasformazioni. Attraverso la stratificazione tridimensionale delle variazioni del corso d'acqua, la riproduzione di semi e l'utilizzo di materiali di scarto edilizio, l'installazione in ceramica traduce in forma un ecosistema in movimento, in cui la materia si confronta così con la storia e la geografia locale: l'argilla utilizzata è stata infatti raccolta direttamente nel fiume Pesa. Scuola di Ceramica, via Gramsci 8

Open Studio. International Contemporary Ceramics Prize

Mostra delle opere finaliste

Il premio internazionale Open Studio dedicato alla valorizzazione della ceramica contemporanea giunge alla seconda edizione. In mostra i lavori dei 95 finalisti, che sono stati selezionati tra le oltre 300 candidature ricevute da artisti di tutto il mondo, per una visione composita di diverse pratiche e visioni artistiche che animano la scena ceramica contemporanea internazionale. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 21 marzo 2027, in occasione del finissage saranno annunciati i vincitori dei premi e delle menzioni.

Scuola di Ceramica Via Gramsci, 8

Fabbrica creativa, Incontri e scontri tra arte e produzione nella ceramica contemporanea

Mostra collettiva curata da Benedetta Falteri e Duccio Franceschi, con la collaborazione di CNA Firenze Metropolitana, che mette in relazione artisti, artigiani e aziende locali, esplorando il dialogo tra ricerca artistica contemporanea e produzione industriale ceramica. Attraverso la collaborazione con aziende del territorio, idee e opere degli artisti si confrontano con tecniche, materiali e processi manifatturieri, dando vita a prototipi di design artistico e nuove interpretazioni della ceramica, che lasciano intravedere le potenzialità della nascente certificazione IGP (indicazione geografica protetta) delle ceramiche di Montelupo. 15 gli artisti coinvolti, tra cui Karin Putsch Grassi, Serena Tani, Martina Buzio, Lizzy Sainsbury, Marco Ulivieri, Paola Staccioli, Paolo Staccioli, Patrizio Bartoloni, Veronica Fabozzo.

Galleria Facto, via XX Settembre

Mostra mercato, workshop e attività per famiglie

Nel corso dei tre fine settimana della manifestazione si terrà la mostra mercato della ceramica, con espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Numerosi anche gli eventi e i workshop, tra cui segnaliamo le dimostrazioni a cura dei maestri terracottai, che mostreranno la spettacolare apertura dei forni e le tecniche di lavorazione della terracotta, con particolare attenzione all’uso del tornio e ai processi artigianali tradizionali. Nel primo fine settimana del festival, special guest Tortus (all’anagrafe Eric Landon), noto ceramista americano ospite dell’edizione 2025, che ha costruito un legame con la città di Montelupo dove porterà alcune delle sue attività.

In programma anche visite guidate agli atelier, ai musei, all’Archivio Museo Bitossi e all’Atelier Marco Bagnoli, e la rivisitazione di Marco Ulivieri e Alberto Cacioli, omaggio all’ex laboratorio di Eugenio Taccini in occasione dei 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, che straordinariamente diventerà un teatro di burattini contemporaneo. In programma workshop gratuiti alla Scuola di Ceramica con gli artisti coinvolti nelle residenze (Sissi, Alejandra Hermida e Edoardo Sessa), experience di tornio e decorazione per tutti i weekend della manifestazione, su prenotazione, oltre che laboratori e attività specifiche rivolte ai bambini e ragazzi al Museo della Ceramica.

Fonte: Cèramica - Ufficio stampa