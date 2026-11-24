Un nuovo defibrillatore sarà donato da Maintech Srl Società Benefit alla comunità di Bassa. La consegna si terrà sabato 28 novembre 2026, dalle ore 10 alle ore 12 al Centro Don Lido Marini, in via Giacomo Puccini, a Bassa. "La donazione - dichiara l’assessore al sociale Andrea Lavecchia - si inserisce nel progetto ‘Cerreto Guidi Cardio Protetto’ e prosegue il percorso avviato con i defibrillatori installati e inaugurati nel 2025. Il progetto mira ad ampliare la disponibilità di questi dispositivi sul territorio e a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle manovre di primo soccorso".

Per questo, alla consegna, si accompagnerà una dimostrazione pratica. L’appuntamento si svolgerà nell’ambito del MainDay, l’incontro promosso da Maintech e dedicato alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi.

La mattinata si aprirà con il saluto di Susanna Vigni, socia fondatrice di Maintech Srl. Seguiranno la dimostrazione di primo soccorso a cura della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino e l’intervento della sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti. Durante l’incontro sarà possibile iscriversi gratuitamente al corso di primo soccorso. "Con ‘Cerreto Guidi Cardio Protetto’ vogliamo rendere i defibrillatori più vicini ai luoghi che le persone frequentano ogni giorno e dare ai cittadini occasioni per imparare come intervenire nei primi minuti di un’emergenza - dichiara la sindaca Simona Rossetti - Ringrazio Maintech per aver dato continuità all’impegno avviato nel 2025 con questa nuova donazione alla comunità di Bassa, e la Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino per il contributo alla formazione". L’inaugurazione della postazione è prevista davanti al Centro Don Lido Marini alle ore 10.30.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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