Tre presepi, tre modi diversi di raccontare la Natività e rinnovare una tradizione che continua a coinvolgere associazioni, volontari e cittadini. Dalla grande opera artigianale della Misericordia al presepe storico di Certaldo Alto, fino alla rappresentazione vivente “Luce nella Notte”, il Natale a Certaldo si arricchisce di appuntamenti che uniscono creatività, memoria e partecipazione.

Un impegno che guarda anche al futuro: dal 2027 il Comune di Certaldo aderirà all'Associazione Nazionale “Città dei Presepi”, nata in Toscana nel 2020 e aperta alle realtà di tutta Italia. La rete riunisce Comuni, paesi e associazioni con l'obiettivo di valorizzare le opere presepiali, rafforzare il legame con le tradizioni e promuovere il patrimonio culturale dei territori, favorendo anche i flussi turistici legati agli allestimenti natalizi. L'adesione è stata approvata dalla Giunta comunale.

"I' Presepone" artigianale di Sergio Pratesi: inaugurazione 8 dicembre in via 2 Giugno

Torna anche quest'anno “I'PRESEPONE”, il grande presepe realizzato da Sergio Pratesi con l'aiuto della moglie in quasi dieci anni di lavoro. Un'opera interamente artigianale, di oltre 40 metri quadrati, donata dal suo ideatore alla Misericordia di Certaldo. L'allestimento troverà spazio nella saletta comunale di via 2 Giugno e sarà inaugurato martedì 8 dicembre. La Misericordia, in collaborazione con il Comune, intende farne un'installazione permanente, visitabile durante tutto l'anno.

Un progetto che vuole essere anche un'occasione per riscoprire le proprie radici e le tradizioni, nella consapevolezza che conoscere la propria identità aiuta ad aprirsi agli altri e a promuovere inclusione e tolleranza. È la prima volta che questo allestimento viene realizzato negli spazi adiacenti alla Saletta di via 2 Giugno dando avvio ad un percorso tra il borgo e il castello che diventa itinerario per chi ama visitare i presepi.

Dall'8 dicembre al 6 gennaio il presepe di Certaldo Alto dell'Associazione Centro Storico

Sono 26 anni che l'Associazione Centro Storico di Certaldo Alto rinnova la tradizione del presepe e degli allestimenti natalizi nel borgo. Un percorso nato per riportare in vita una consuetudine che in passato vedeva la realizzazione del presepe nell'ex chiesa sconsacrata dei Santi Tommaso e Prospero, grazie a Mauro Marcori e alla collaborazione di alcuni volontari.

Oggi il presepe trova spazio nella Limonaia di Certaldo Alto e ogni anno propone un'ambientazione diversa, legata a ricorrenze e avvenimenti storici. Lo scorso anno l'allestimento era dedicato a Giovanni Boccaccio, in occasione dell'anniversario della sua morte; mentre nel 2024 l’omaggio era stato a San Francesco d'Assisi e all'anniversario delle stimmate, con la riproduzione della Porziuncola.

La realizzazione richiede circa 40 giorni di lavoro e grande impegno da parte dei volontari. Da alcuni anni l'associazione allestisce inoltre una seconda Natività sotto la loggia del parterre di Palazzo Pretorio, un luogo simbolico che idealmente vuole rappresentare il presepe di tutta la comunità.

L'inaugurazione è prevista nel pomeriggio di martedì 8 dicembre. Entrambi gli allestimenti saranno visitabili tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle ore 10 alle 19, con ingresso libero.

"Luce nella Notte", il presepe vivente: domenica 13 dicembre tra mercato e corteo

Domenica 13 dicembre arriva “Luce nella Notte”, la rappresentazione vivente della Natività ideata e organizzata da Officina dell'Arte a cura di Sabrina Taddei e Ginevra Micheloni, ispirata al primo presepe realizzato da San Francesco a Greccio.

Dalle ore 11 alle 20 circa sarà allestito un mercato dedicato agli antichi mestieri e alle tradizioni, con dimostrazioni di tintura medievale, erbe medicinali, lavorazione dei cereali e del pane, giochi in legno e attività degli arcieri.

Nel pomeriggio, intorno alle 15.30-16, partirà il corteo con figuranti in abiti d'epoca, la corte medievale, gli sbandieratori e i narratori del Decameron. Il percorso attraverserà via IV Novembre, piazza della Libertà, via Ferrucci e Costa Vecchia, fino a Certaldo Alto, dove nel cortile di Palazzo Giannozzi sarà rappresentata la Natività, tra musica e momenti teatrali.

L'iniziativa si realizza in collaborazione con CCN Certaldo, Associazione Elitropia, Fratres, Misericordia di Certaldo, Ohana.aps, Arcieri Certaldo, Terre di Valdelsa e gruppi di figuranti e sbandieratori del gruppo storico di Torrita, con il patrocinio del Comune e il contributo del CCN e dell’azienda Agricola A Solatio. Il progetto valorizza anche il recupero e il riutilizzo di costumi storici, grazie al coinvolgimento delle realtà locali.

Fonte: Comune di Certaldo

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