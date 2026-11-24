Sono stati 665 gli accessi registrati nel 2025 nelle strutture di Pronto soccorso dell’Azienda USL Toscana nord ovest attraverso il percorso Codice Rosa, la rete dedicata all’accoglienza e all’assistenza delle persone vittime di violenza o abuso. Un dato che restituisce la dimensione di un fenomeno che coinvolge donne e uomini, adulti e minorenni e che richiede una risposta sanitaria e sociale articolata, capace di andare oltre la gestione dell’emergenza. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Azienda rinnova l’attenzione su un percorso che mette in rete ospedali, servizi territoriali e professionisti di diverse discipline.

Dei 665 accessi complessivi, 566 hanno riguardato persone maggiorenni e 99 minorenni, pari al 15% del totale. Tra gli adulti la prevalenza femminile è particolarmente marcata: 459 accessi, l’81%, hanno riguardato donne, contro 107 relativi a uomini. Tra i minorenni, invece, la distribuzione è più equilibrata, con 55 femmine e 44 maschi. Un dato che richiama l’attenzione sulla necessità di intercettare e affrontare anche le situazioni di violenza che coinvolgono bambini e adolescenti.

Per quanto riguarda la tipologia di violenza, la grande maggioranza degli accessi è riconducibile a maltrattamenti, 620 casi, pari al 93%, mentre 44 sono relativi ad abusi, il 7%. Il fenomeno interessa tutte le fasce d’età, con una concentrazione più elevata nella popolazione adulta tra i 30 e i 49 anni. Gli accessi relativi a persone con cittadinanza straniera sono stati 169, il 25% del totale. Un dato che, come sottolinea la relazione aziendale, non indica necessariamente una maggiore incidenza della violenza in questa popolazione, ma può essere legato anche alle diverse modalità di accesso ai servizi.

“I numeri ci restituiscono una realtà complessa, nella quale la violenza assume forme diverse e coinvolge persone di ogni età – sottolinea Rosa Maranto, responsabile aziendale della Rete Codice Rosa dell’Azienda USL Toscana nord ovest –. Colpisce in particolare la presenza di 99 accessi che riguardano minorenni: un dato che conferma quanto sia importante saper riconoscere non soltanto le situazioni di violenza direttamente subita, ma anche quelle di violenza assistita e di trascuratezza. Un altro elemento significativo è la netta prevalenza delle donne tra le persone adulte che accedono al percorso. Dobbiamo continuare a lavorare sull’emersione del fenomeno, sulla capacità degli operatori di riconoscere i segnali e sulla continuità della presa in carico. I dati delle strutture Pronto soccorso, infatti, non rappresentano necessariamente tutta la dimensione della violenza: la relazione evidenzia alcune criticità nella rilevazione, che possono determinare una sottostima degli accessi. Per questo sono fondamentali la formazione, il lavoro multidisciplinare e il collegamento con i servizi territoriali, affinché ogni richiesta di aiuto possa trovare ascolto, protezione e una risposta adeguata”.

Una rete aziendale che coinvolge ospedali e territorio. La Rete aziendale Codice Rosa coinvolge referenti medici e infermieristici di tutti i Pronto soccorso, referenti territoriali di tutte le Zone e professionisti dei diversi dipartimenti. Il percorso si attiva in ospedale, dove vengono garantite l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, la valutazione del rischio di ulteriori episodi di violenza e, quando necessario, l'attivazione delle procedure di protezione e degli accertamenti medico-legali. Fondamentale è poi il collegamento con i servizi territoriali, i centri antiviolenza e gli altri soggetti della rete.

In questo sistema un ruolo importante è svolto anche dal Sistema di Emergenza Urgenza Sociale (SEUS), attivo in alcune Zone dell’Azienda e in grado di assicurare un raccordo tra pronto soccorso e servizi territoriali, anche nelle situazioni che richiedono un intervento immediato. Nel 2025 sono state registrate 103 attivazioni dai pronto soccorso verso il SEUS nelle Zone Valli Etrusche, Livorno, Versilia, Piana di Lucca e Valdera.

Un altro nodo fondamentale della rete è rappresentato dai consultori, che garantiscono percorsi multidisciplinari di valutazione del rischio, sostegno psicologico e accompagnamento verso l'uscita dalla violenza. In media si rivolgono ai consultori aziendali per situazioni di violenza circa 500 persone ogni anno, per un totale di quasi 3.000 prestazioni. I servizi intervengono anche nelle situazioni di violenza assistita e nelle condizioni di trascuratezza o inadeguatezza delle cure nei confronti dei minorenni, in collaborazione con gli altri servizi e con le istituzioni coinvolte.

Formazione e qualità dell’assistenza. La preparazione degli operatori rappresenta uno degli elementi centrali del modello aziendale. Ogni anno il Piano formativo aziendale coinvolge oltre 200 professionisti con corsi di base e percorsi specialistici dedicati all'individuazione e alla protezione delle vittime, alla repertazione e alla catena di custodia degli elementi utili agli accertamenti medico-legali. Nel 2026 proseguono le attività formative e il lavoro di aggiornamento delle procedure aziendali.

“Il contrasto alla violenza è una responsabilità che riguarda l’intera comunità e che richiede un impegno costante delle istituzioni, a partire dal servizio sanitario pubblico – dichiara Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest –. Come Azienda siamo impegnati a garantire alle persone vittime di violenza percorsi di ascolto, accoglienza, assistenza e protezione, rafforzando la collaborazione tra ospedale e territorio e investendo nella formazione dei nostri professionisti. Questo impegno riguarda anche la tutela delle nostre operatrici e dei nostri operatori sanitari, che devono poter svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza, senza subire aggressioni, minacce o intimidazioni. La violenza, in qualunque forma si manifesti e nei confronti di chiunque, non può essere tollerata. Promuovere una cultura del rispetto, della prevenzione e della protezione delle persone è un compito che ci vede coinvolti ogni giorno, dentro e fuori le strutture sanitarie”.

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che chi subisce violenza può rivolgersi ai Consultori, al Servizio Sociale e, in caso di urgenza clinica o necessità di refertazione, a qualsiasi pronto soccorso aziendale per ricevere assistenza e attivare il percorso Codice Rosa. È inoltre disponibile il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24.

Fonte: Azienda USL Toscana nord ovest - Ufficio stampa

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