Rafforzare la collaborazione tra ospedale, servizi territoriali e associazioni per garantire alle vittime di violenza un percorso di accoglienza, assistenza e protezione che non si esaurisca nell'intervento sanitario, ma prosegua nel tempo attraverso una rete integrata di competenze e professionalità. È stato questo il filo conduttore del convegno 'Codice Rosa – Presa in carico delle vittime di violenza di genere e continuità ospedale-territorio' , organizzato da Aoup che si è svolto nei giorni scorsi a Cisanello, nell'ambito delle iniziative di formazione e confronto promosse sul tema.

L'incontro ha registrato un'ampia partecipazione e ha rappresentato un'importante occasione di approfondimento multidisciplinare su un fenomeno di grande attualità e rilevanza sociale. Nel corso della mattinata sono stati affrontati diversi aspetti della violenza di genere: il quadro nazionale e regionale, gli strumenti normativi, il ruolo dei servizi sanitari e territoriali, le procedure di presa in carico e il contributo delle associazioni nella tutela delle persone coinvolte.

La presentazione e la moderazione dei lavori sono state affidate a Mojgan Azadegan, responsabile della rete Codice Rosa dell'Aoup, e Rosa Maranto, responsabile della rete Codice Rosa dell'Azienda USL Toscana nord ovest. Tra gli interventi anche quello di Vittoria Doretti, ideatrice del Codice Rosa, che ha proposto un approfondimento sul fenomeno della violenza e sul suo quadro nazionale e regionale.

Significativo anche il contributo delle professioniste dei Consultori dell'Azienda USL Toscana nord ovest, che hanno portato l'esperienza maturata nei servizi territoriali. In particolare sono intervenute Francesca Pardi, assistente sociale del Consultorio di Pisa, e Linda Pieracci, psicologa dello stesso servizio, illustrando il ruolo del supporto territoriale nell'accompagnamento delle vittime e nella continuità della presa in carico.

“È stato un convegno molto partecipato e interessante, perché ha affrontato il tema della violenza da molteplici punti di vista, mettendo a confronto esperienze e professionalità diverse – sottolinea Rosa Maranto, responsabile della rete Codice Rosa dell'Azienda USL Toscana nord ovest. – Desidero soprattutto ringraziare Mojgan Azadegan per averci coinvolto in questa iniziativa: è un segnale concreto della collaborazione consolidata che da anni lega le nostre due aziende su questo tema. Ci confrontiamo sui casi e sulle procedure, collaboriamo nell'organizzazione di eventi e percorsi formativi e condividiamo esperienze e competenze. Una collaborazione che non è scontata e che rappresenta un valore importante per migliorare la qualità della risposta offerta alle persone vittime di violenza”.

Anche Mojgan Azadegan si è detta molto soddisfatta del risultato del convegno – di cui è stata responsabile scientifica – e, sottolineando l’importanza della rete, sia aziendale sia regionale, e del lavoro di squadra, ha ringraziato “i referenti aziendali del codice Rosa presso il Pronto soccorso adulti e pediatrico e presso le ginecologie, i membri delle associazioni e le forze dell’ordine, rappresentate al convegno dal vice questore Antonio Scialdone”.

Il rafforzamento di questa rete rappresenta uno degli elementi fondamentali del percorso Codice Rosa. La violenza, infatti, richiede risposte che vadano oltre la gestione dell'emergenza e sappiano accompagnare la persona anche nelle fasi successive, attraverso interventi sanitari, psicologici, sociali e, quando necessario, di protezione. Per questo è essenziale che ospedale, servizi territoriali e associazioni operino in modo coordinato, condividendo competenze e modalità di intervento.

Il convegno ha confermato il valore della collaborazione tra Azienda USL Toscana nord ovest e Azienda ospedaliero-universitaria pisana, con l'obiettivo comune di rendere sempre più efficace la rete di accoglienza e tutela, affinché nessuna vittima di violenza si trovi sola ad affrontare il proprio percorso.

Nella foto Francesca Pardi (assistente sociale consultorio Pisa), Linda Pieracci (psicologa consultorio Pisa), Rosa Maranto (responsabile aziendale della rete codice rosa ATNO) e Mojgan Azadegan (responsabile della rete codice rosa AOUP):

Fonte: Aoup - Ufficio Stampa

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