Trasporti, alloggi, mensa. Sono i punti cardine della proposta di welfare, intitolata “Me lo devo permettere”, che le sezioni di Firenze, Pisa e Siena dell’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia (ADI) ha presentato questa mattina durante l’audizione davanti alla commissione Cultura, presieduta da Diletta Fallani (Avs). Una proposta che, come ha detto la presidente Fallani, “intendiamo sottoporre, come commissione, all’attenzione dell’assessorato competente”.

Durante la seduta, Giuseppe Lipari, della sezione fiorentina, ha spiegato di parlare, insieme ai colleghi presenti, per rappresentare le difficoltà in cui si trovano i ricercatori precari che svolgono il loro lavoro in Toscana. “Rispetto ai colleghi del resto d’Europa – ha detto – l’Italia registra in negativo una sproporzione delle risorse destinate alla ricerca, con salari e diritti svantaggiosi”. Per un cambio di passo, ha aggiunto, serve un sistema di tutele a favore dei ricercatori e “per questo abbiamo avanzato una proposta di welfare” che, in particolare, punta se tre elementi: trovare misure di sostegno per la mobilità, prevedendo abbonamenti appositi ai trasporti; per gli alloggi, senza mettere in discussione i diritti riconosciuti dal Dsu agli studenti; e, infine, per le spese alimentari, riconoscendo la possibilità di accedere gratuitamente alle mense universitarie. “Sono misure a sostegno di lavoratori che operano nel settore pubblico con contratti precari e pogo pagati”, ha spiegato. I ricercatori, ha aggiunto, “non solo sono precari, ma con la fine dei finanziamenti legati al Pnrr si trovano oggi, per la gran parte, espulsi o in procinto di essere espulsi dal lavoro”.

A sostegno dei problemi e delle proposte illustrate da Lipari, sono intervenuti anche Alice Montano, della sezione Adi di Siena, e Iacopo Nannipieri, della sezione Adi di Pisa. “Oggi, proseguendo il percorso di ascolto della Commissione con i soggetti che operano nei settori della cultura, della ricerca e dell’università, ho voluto incontrare l’ADI” ha dichiarato la presidente Fallani aggiungendo: “ci hanno illustrato le loro richieste per migliorare le condizioni di vita e di lavoro di dottorandi e ricercatori, dal sostegno per mense e alloggi alle agevolazioni per i trasporti e i servizi. Sono proposte che porteremo all’attenzione della Giunta regionale, perché possano essere approfondite e valutate”.

Il consigliere Matteo Zoppini (FdI), dopo aver ricordato che il Fondo nazionale destinato all’Università è stato aumentato di 9miliardi e 400milioni e che era noto che i fondi Pnrr sarebbero giunti a esaurimento, ha spiegato che “non sarà facile concretizzare le misure di welfare” quando la Regione, attraverso il Dsu, è “già in difficoltà, o in difetto, nel garantire l’accesso all’alloggio agli studenti”, o quando “l’abbonamento ai mezzi pubblici, ad esempio a Firenze, prevede agevolazioni per gli studenti che abitano in città o nella sua cintura, ma non per chi abita nel resto della provincia”. Si è detto invece possibilista sul punto dell’accesso alla mensa, “ma tenendo presente che il Dsu ha aumentato i costi e che la Regione parla di chiudere le mense per la cena per un problema di costi”.

Secondo Serena Spinelli (Pd), presente su delega della commissaria Simona Querci, ha condiviso la proposta della presidente Fallani di richiedere un incontro all’assessore competente “per capire quali possano essere i margini di intervento della Regione” e sottolineando che “il tema dell’alloggio, dei trasporti e del caro alimentari è lo specchio della dinamica di crisi in cui naviga l’intero paese”. Riguardo al capitolo Pnrr, Spinelli ha ricordato che a fianco dei progetti finanziati “doveva essere attuato un pacchetto di riforme che, però, non sono mai state avviate”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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