Il Centro Co.Me.Te. – Istituto di Terapia Familiare di Empoli festeggia il trentesimo anniversario della sua fondazione, avvenuta nel 1996, con un evento in programma sabato 28 novembre 2026 alle ore 18.00, presso la sede di via Roma 42.

Trent'anni di attività clinica, formazione, ricerca e progettualità sociale, durante i quali il Centro è diventato una realtà di riferimento nel territorio per il sostegno psicologico, la psicoterapia, la mediazione familiare e gli interventi rivolti alle persone, alle coppie, ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie. Fondato e diretto dalla psicologa e psicoterapeuta Conny Leporatti, il Centro Co.Me.Te. ha sviluppato nel tempo un'identità professionale fondata sull'approccio sistemico-relazionale, sulla valorizzazione delle risorse individuali e familiari e sull'importanza della relazione come strumento di cura e di cambiamento. La sua impostazione teorica e clinica integra la terapia familiare, la teoria dell'attaccamento, gli studi sulla mentalizzazione e i contributi delle neuroscienze, con particolare attenzione all'empatia, all'intersoggettività e alla dimensione emotiva dell'esperienza umana. Un elemento distintivo del percorso del Centro è rappresentato dall'impiego delle immagini d'arte come mediatrici dei processi terapeutici e relazionali, metodologia sviluppata da Conny Leporatti a partire dai primi anni Novanta e successivamente presentata in contesti scientifici e formativi nazionali e internazionali. Nel corso degli anni, Co.Me.Te. ha progressivamente ampliato i propri ambiti di intervento, costruendo una rete di competenze multidisciplinari che oggi comprende psicologia e psicoterapia, neuropsichiatria infantile, psichiatria, logopedia, psicomotricità, valutazioni diagnostiche, sostegno alla genitorialità, mediazione familiare, coordinazione genitoriale e formazione.

Il Centro, centro sanitario autorizzato e riconosciuta dalla Regione Toscana, dispone di una Equipe multidisciplinare che opera i tutti i settori indicati. Particolare attenzione è rivolta alle esigenze emergenti delle famiglie, alla valutazione e certificazione DSA, alle neurodivergenze, alle difficoltà evolutive, al benessere psicologico nelle diverse età della vita e alla promozione di una cultura della prevenzione e della cura.

«Ogni storia lascia un segno, ogni incontro fa la differenza» è il messaggio scelto per celebrare questo anniversario. «Trent'anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto un patrimonio di incontri, esperienze e relazioni», sottolinea Conny Leporatti. «Il Centro Co.Me.Te. è nato dalla convinzione che nessuna persona possa essere compresa separatamente dalla propria storia e dai propri legami. In questi anni abbiamo cercato di costruire un luogo nel quale la competenza scientifica si accompagnasse sempre all'ascolto, al rispetto e alla capacità di riconoscere le risorse di ciascuno. Celebrare questo anniversario significa ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questo percorso e rinnovare il nostro impegno verso il futuro".

La celebrazione vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, del mondo sanitario e delle associazioni professionali. Sono previsti i saluti istituzionali di Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli; Maria Grazia Pasqualetti, assessore alla Scuola e Infanzia del Comune di Empoli; Monia Monni, assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Toscana; Dario Parrini, senatore della Repubblica; Brenda Barnini, consigliera regionale; Francesco Pagliai e Giovanni Guerri, rispettivamente governatore e vicegovernatore della Misericordia di Empoli; Eleonora Gallerini, presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Seguiranno gli interventi di Enrico Benvenuti, direttore del Dipartimento di Medicina Multidimensionale dell'ASL Toscana Centro; Giancarlo Francini, presidente di Co.Me.Te. APS Nazionale; Valentina Cioni, presidente di ATR Italia. L'incontro sarà coordinato da Conny Leporatti, fondatrice e direttrice del Centro. Il trentennale sarà anche un'occasione per presentare le prospettive future del Centro, con nuovi progetti dedicati agli adolescenti, alle neurodivergenze, al sostegno alla genitorialità, ai disturbi dell'alimentazione, al supporto psiconcologico e alle famiglie che affrontano situazioni di particolare fragilità. La celebrazione si concluderà con un brindisi condiviso.

Fonte: Centro Co.Me.Te. Empoli

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