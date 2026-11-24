Mercoledì 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Vecchiano promuove l'iniziativa "Facciamo rumore", un appuntamento "sotto casa" aperto a tutta la cittadinanza.

Il ritrovo è fissato alle ore 17.00 in Piazza Garibaldi, da dove i partecipanti si sposteranno in Piazza Pasolini. Qui si canterà "Viva la Vita" di Jovanotti e, a seguire, alcuni alunni della Scuola secondaria di primo grado leggeranno passaggi scelti dal libro "Cara Giulia" di Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin. All'evento parteciperanno anche il coro della scuola secondaria e i docenti del gruppo di lavoro su bullismo e cyberbullismo dell'Istituto Comprensivo Daniela Settesoldi di Vecchiano. L'iniziativa è organizzata in stretta collaborazione con le associazioni locali aderenti alle Consulte comunali per la parità e la non discriminazione e del volontariato, e con l'Istituto Comprensivo Daniela Settesoldi.

Donne, uomini, giovani e anziani sono invitati a partecipare indossando qualcosa di rosso e portando con sé un mazzo di chiavi, raccogliendo l'invito rivolto da Elena Cecchettin, sorella di Giulia: "Per Giulia non fate un minuto di silenzio ma fate rumore".

"Da diversi anni - dichiara il Sindaco Massimiliano Angori – il nostro Comune è impegnato in iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne: la prevenzione passa dall'educazione alla cultura di genere e dal superamento degli stereotipi e delle radici culturali che alimentano la violenza".

"Quest'anno abbiamo scelto di raccogliere l'invito di Elena Cecchettin e di fare rumore: un momento semplice, a due passi da casa, in cui la comunità si ritrova per dire con forza che non si può restare in silenzio. Sono particolarmente felice che a leggere e cantare siano i ragazzi e le ragazze della nostra scuola, perché è con le nuove generazioni che si costruisce il cambiamento. Invito tutte e tutti, cittadine e cittadini, associazioni e famiglie, a partecipare numerosi", aggiunge l'Assessore alle Pari Opportunità Lorenzo Del Zoppo.

Fonte: Ufficio Stampa