In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato di Firenze rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto ad ogni forma

di violenza di genere, attraverso la campagna permanente “...Questo non è amore”, promossa con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, di diffondere una maggiore consapevolezza e di fornire

informazioni utili a chi si trova in situazioni di difficoltà.

A tal fine, per tutta la giornata del 25 novembre, saranno allestiti stand informativi presso lo scalo ferroviario di Santa Maria Novella, in Piazza della Repubblica e in Piazza Santa Croce, dove il

personale della Questura, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale distribuirà materiale dedicato all’iniziativa.

In piazza Santa Croce l’evento si svolgerà in collaborazione con Confesercenti Toscana che, nell’ambito dell’organizzazione dei tradizionali mercatini natalizi, ha accolto favorevolmente la

partecipazione della Polizia di Stato.

È prevista, per la stessa giornata, la presenza del Camper della Polizia di Stato che si sposterà nelle vie del centro cittadino. Durante le soste, ai passanti sarà donato un fiore offerto da Coldiretti –

TOSCANA unitamente ad un segnalibro della campagna “Questo non è amore”. Chi lo desidera, potrà lasciare un proprio messaggio scritto su un post-it e applicarlo direttamente sul veicolo per dare voce alle proprie riflessioni relative alla domanda “Cosa per te non è amore?”.

Per l’intera giornata grazie al gruppo editore Giunti Odeon, a Grandi Stazioni Srl e alle Direzioni Sanitarie degli ospedali Careggi e Meyer, presso la libreria “Giunti Odeon”, presso gli ospedali

Careggi e Meyer e presso lo scalo ferroviario di Santa Maria Novella, saranno proiettati contenuti multimediali realizzati dalla Polizia di Stato nell’ambito della medesima campagna “Questo non è

amore”: si tratta di immagini e video che documentano il percorso di una vittima di violenza fino alla sua richiesta di aiuto.

Attraverso i filmati, l’iniziativa intende favorire una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere, aiutando a riconoscerne le diverse manifestazioni, anche quelle meno evidenti, e a individuare eventuali situazioni di violenza, spesso difficili da riconoscere come tali, fornendo i numeri utili da contattare sia in situazioni di emergenza che anche solo per informazioni o un primo approccio.

Alle ore 18:00, infine, nell’ambito della campagna internazionale promossa da UN Women e dall’ONU Orange the World, con la collaborazione del Comune di Firenze e di Soroptimist International d'Italia, sarà illuminata di arancione la sede del Commissariato San Giovanni, sita in Lungano della Zecca Vecchia, ove è presente la sala d’ascolto: “Una stanza tutta per sé”, inaugurata lo scorso anno proprio nella giornata del 25 novembre, grazie al Club Soroptimist di Firenze, per consolidare e rinnovare l’impegno nell’accoglienza e comprensione delle vittime di violenza

Fonte: Ufficio Stampa