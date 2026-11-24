A seguito dell'incendio che domenica 22 novembre 2026 ha interessato l'ex edificio scolastico di via Erbosa, a Pistoia, il Dipartimento ARPAT di Pistoia ha effettuato verifiche ambientali nell'area interessata dall'evento.

L'incendio, sviluppatosi a partire dalle ore 18.30 circa, ha coinvolto l'edificio, disposto su due piani fuori terra e utilizzato come deposito di materiale cartaceo. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di contenere le fiamme, evitando che si propagassero alle restanti parti della struttura.

Nella mattina di lunedì 23 novembre, mentre erano ancora in corso le operazioni di spegnimento, i tecnici ARPAT sono intervenuti sul posto per effettuare un sopralluogo e verificare gli aspetti ambientali connessi all'incendio.

Nel corso dell'intervento è stata eseguita un'ispezione esterna del locale interessato dall'incendio e sono stati prelevati campioni di terreno superficiale in tre aree: nel giardino antistante la scuola Raffaello, in prossimità del giardino dell'edificio incendiato; nel giardino sul retro della scuola; e nell'area davanti alle finestre del locale interessato dall'incendio.

È stato inoltre prelevato un frammento attribuibile al soffitto del locale, individuato tra il materiale portato all’esterno dai Vigili del Fuoco durante le operazioni di intervento.

I tecnici hanno verificato anche la presenza di eventuali depositi di polvere sui davanzali dei muretti delle abitazioni situate lungo la strada, in prossimità dell'edificio. Non è stato tuttavia possibile effettuare campionamenti in questi punti, poiché non era presente una quantità di polvere sufficiente per il prelievo.

Tutti i campioni raccolti sono stati trasferiti al laboratorio ARPAT di Firenze, dove sono attualmente in corso le analisi per la ricerca qualitativa di fibre di amianto, finalizzate a verificarne l'eventuale presenza nei materiali prelevati.

Gli accertamenti di laboratorio consentiranno di acquisire ulteriori elementi per la valutazione degli aspetti ambientali connessi all'incendio.

ARPAT renderà disponibili gli esiti delle verifiche non appena concluse le analisi.

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