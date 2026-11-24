Questa mattina il presidente della Provincia e sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, ha partecipato alla conferenza stampa del Pd nel corso della quale i deputati dem Christian Di Sanzo e Marco Furfaro hanno presentato undici emendamenti alla legge di bilancio, pari a investimenti per 176,2 milioni di euro in tre anni.

Nel corso dell'iniziativa Calamai ha espresso soddisfazione per il lavoro di ascolto e sintesi portato avanti dai parlamentari verso i territori, evidenziando il valore politico e strategico della proposta nella discussione sulla manovra economica: «Ho espresso soddisfazione per il lavoro di sintesi e di ascolto che i nostri parlamentari hanno dedicato ai nostri territori. – dice Calamai- La presentazione di questi emendamenti mette al centro della discussione sulla legge di bilancio, in modo fermo, le necessità e le esigenze di tutta la nostra provincia e della nostra comunità. L'auspicio è che questo pacchetto di interventi fondamentali — che riguarda infrastrutture, nuove fermate ferroviarie, adeguamenti di viabilità, sicurezza idrogeologica del territorio ( come il bypass del torrente Stregale a Montemurlo) e valorizzazione delle scuole — possa raccogliere il sostegno e l'appoggio anche di tutti gli altri esponenti locali e delle altre forze politiche, così da passare dalle parole ai fatti concreti per lo sviluppo, la crescita e il miglioramento delle condizioni della nostra provincia».

Sul fronte del trasporto ferroviario, Calamai ha ribadito l'importanza di potenziare le fermate e l'offerta lungo la tratta, guardando al futuro assetto della mobilità dell'area metropolitana: «Ritengo assolutamente utile aumentare le fermate dei treni in transito alla stazione di Montale Agliana, equiparandola ad altre stazioni con un numero maggiore di fermate nell'ambito degli orari dei treni. Questo è un valore perché significa dare più disponibilità e possibilità di utilizzo del servizio ferroviario a tutte le persone che gravitano intorno a questa stazione. Tutto questo si inserisce in una valutazione che da tempo ci vede considerare la ferrovia Firenze-Prato-Pistoia come uno strumento che, non appena sarà concluso il completamento delle linee alta velocità nel centro di Firenze con la nuova stazione Belfiore, dovrà diventare un'infrastruttura e consentire un vero servizio metropolitano. In questa direzione va anche l'istituzione di nuove fermate ferroviarie ipotizzate da tempo, come testimonia l'emendamento degli onorevoli Di Sanzo e Furfaro alla legge di bilancio 2027, che chiede di istituire nuove fermate tra cui anche la fermata Mazzone-Montemurlo lungo la linea Firenze-Prato-Pistoia e in Val Bisenzio La Briglia, Carmignanello, Terrigoli».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

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