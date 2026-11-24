Una nuova strategia per prevenire le malattie cardiovascolari lungo tutto l’arco della vita, con una particolare attenzione alle persone esposte a condizioni di vulnerabilità e alle disuguaglianze sociali e territoriali. È questo il principale obiettivo di LENSES-CVD, progetto europeo coordinato dal Centro di Ricerca Interdisciplinare Health Science della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma EU4Health.

Il progetto coinvolge sei Paesi europei (Italia, Germania, Norvegia, Polonia, Portogallo e Slovacchia) e parte da un’idea comune: una prevenzione efficace deve partire dai bisogni, dalle risorse e dalle esperienze delle persone, coinvolgendo direttamente le comunità nella definizione degli interventi e adattando le strategie ai diversi contesti di vita.

Per raggiungere questo scopo, il progetto integra due approcci complementari: il processo Ophelia (Optimising Health Literacy and Access), una metodologia riconosciuta anche dall’Organizzazione mondiale della sanità che consente di identificare i bisogni e le risorse delle comunità in materia di alfabetizzazione sanitaria e di co-progettare interventi in grado di modularsi rispetto a diversi contesti; e il marketing sociale, che permette di comprendere meglio comportamenti, motivazioni e barriere alla prevenzione, orientando lo sviluppo di interventi di promozione della salute più accessibili e sostenibili.

Gli interventi mirati su sei categorie di persone

LENSES-CVD prevede interventi rivolti a sei categorie: bambini e famiglie, adolescenti delle aree interne, persone con background migratorio, uomini in età lavorativa, donne in peri- e postmenopausa, persone anziane e loro caregiver. Le attività considerano come età, genere, condizioni socioeconomiche, esperienze migratorie e contesto territoriale possano interagire nel determinare opportunità e ostacoli alla prevenzione.

Attraverso il coinvolgimento delle comunità, dei professionisti sanitari e dei servizi territoriali, il progetto intende produrre conoscenze e strumenti utilizzabili anche in altri contesti europei. Un'attenzione specifica sarà dedicata alla valutazione degli interventi, alla loro sostenibilità e alle condizioni necessarie per integrarli nelle pratiche ordinarie di prevenzione.

“Le opportunità di prevenzione non sono uguali per tutti. Le strategie tradizionali rischiano di raggiungere soprattutto chi dispone già delle conoscenze e delle risorse necessarie per prendersi cura della propria salute, lasciando indietro le persone che incontrano maggiori ostacoli. Con LENSES-CVD vogliamo partire dall'ascolto delle comunità per sviluppare interventi insieme alle persone e ai servizi sanitari, e valutare quali soluzioni funzionano, per chi e in quali contest” spiega Filippo Quattrone, coordinatore scientifico del progetto e ricercatore in Igiene generale e applicata presso la Scuola Superiore Sant’Anna.

La Scuola Superiore Sant’Anna coordina il progetto europeo e guida direttamente le attività dedicate agli adolescenti delle aree interne. Il gruppo interdisciplinare della Scuola comprende i professori Sabina Nuti, Michele Emdin e Alberto Giannoni, insieme alle ricercatrici Anna Maria Murante, Francesca Pennucci e Angela Durante.

In Toscana, le attività pilota saranno sviluppate in collaborazione con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, l'Azienda USL Toscana Sud Est e la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, partner associati del progetto.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna - Ufficio Stampa

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