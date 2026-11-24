Una domenica pomeriggio dedicata ai più giovani, per ballare e divertirsi, con la musica nelle cuffie. A Montelupo Fiorentino domenica 29 novembre in programma l'evento "Silent Disco" con Dj Samu, l'ultimo appuntamento nell'ambito delle "Domeniche disconnesse", organizzato da GeniMon, comitato genitori Montelupo Fiorentino in collaborazione con il Comune.

L'iniziativa, al circolo ricreativo Il Progresso, sarà a partire dalle 17: "Il quarto appuntamento del 29 novembre, a differenza dei precedenti, sarà un pomeriggio dedicato ai ragazzi e alle ragazze più grandi (12-15 anni) ai quali proporremo un pomeriggio in discoteca, come si faceva una volta!" spiegano da GeniMon. "Ma dato che l'evento non è per noi "boomer" bensì per i nostri figli, sarà una discoteca particolare: Silent Disco per la precisione. I ragazzi verranno dotati di cuffie e potranno ballare scegliendo il canale che preferiranno. Dj Samu sceglierà la musica per loro.

Vi aspettiamo! Le cuffie sono fino ad esaurimento, e senza cuffie non si potrà accedere all'evento. Costo entrata 5 euro, bevuta (rigorosamente analcolica) inclusa".

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