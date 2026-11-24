La polizia li ha colti sul fatto, recuperando gioielli, orologi e attrezzi da scasso. Sequestrati anche mazzi di chiavi riconducibili ad altre abitazioni già colpite. I due sono stati affidati ai servizi sociali e collocati in case famiglia separate
Avevano con sé gioielli, orologi e arnesi da scasso, oltre a chiavi riconducibili ad abitazioni già finite nel mirino dei ladri in passato, quando due giovanissimi fidanzati sono stati colti sul fatto dalla polizia mentre stavano rubando in una casa a Montevarchi. La vicenda risale alla scorsa settimana, quando nel pomeriggio è scattato l'allarme al 112 per un furto in corso in un appartamento nella zona residenziale vicino allo stadio.
Gli agenti della volante e dell'anticrimine del commissariato di Montevarchi sono intervenuti rapidamente, riuscendo a bloccare sul posto la ragazza. Il complice è stato invece rintracciato poco dopo, al termine di una perlustrazione nelle strade vicine. Entrambi sono stati accompagnati in commissariato.
Durante i controlli, la giovane è stata trovata in possesso di alcuni oggetti rubati e di chiavi che rimandavano ad altre abitazioni della città, già visitate in precedenza dai ladri. Il ragazzo aveva invece con sé gioielli, orologi e strumenti utilizzati per forzare gli ingressi. Tutto il materiale è stato sequestrato.
Dell'accaduto è stata informata la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze. In accordo con i servizi sociali del Comune di Montevarchi, i due ragazzi sono stati affidati a operatori dedicati e trasferiti in due distinte case famiglia.
Sono ancora in corso le verifiche per individuare i proprietari degli oggetti recuperati, così da procedere alla loro restituzione.
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