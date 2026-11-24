Avevano con sé gioielli, orologi e arnesi da scasso, oltre a chiavi riconducibili ad abitazioni già finite nel mirino dei ladri in passato, quando due giovanissimi fidanzati sono stati colti sul fatto dalla polizia mentre stavano rubando in una casa a Montevarchi. La vicenda risale alla scorsa settimana, quando nel pomeriggio è scattato l'allarme al 112 per un furto in corso in un appartamento nella zona residenziale vicino allo stadio.

Gli agenti della volante e dell'anticrimine del commissariato di Montevarchi sono intervenuti rapidamente, riuscendo a bloccare sul posto la ragazza. Il complice è stato invece rintracciato poco dopo, al termine di una perlustrazione nelle strade vicine. Entrambi sono stati accompagnati in commissariato.

Durante i controlli, la giovane è stata trovata in possesso di alcuni oggetti rubati e di chiavi che rimandavano ad altre abitazioni della città, già visitate in precedenza dai ladri. Il ragazzo aveva invece con sé gioielli, orologi e strumenti utilizzati per forzare gli ingressi. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Dell'accaduto è stata informata la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze. In accordo con i servizi sociali del Comune di Montevarchi, i due ragazzi sono stati affidati a operatori dedicati e trasferiti in due distinte case famiglia.

Sono ancora in corso le verifiche per individuare i proprietari degli oggetti recuperati, così da procedere alla loro restituzione.

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