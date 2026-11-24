"Oggi le lavoratrici dei musei di Prato sono tornate a farsi sentire durante la seduta del Consiglio comunale". Così si legge in una nota di Sudd Cobas.

"Siamo stanche dei continui rimbalzi da parte del Comune di Prato, che è anche committente della gara che lo scorso luglio ha coinvolto i musei della città». Lo scorso agosto, il Comune di Prato, nella persona dell’assessora Squittieri, con delega alla Cultura e al Museo del Tessuto, aveva promesso di affrontare con serietà la grave situazione lavorativa presente in entrambi gli appalti aggiudicati - prosegue il sindacato -. Da una parte, CoopCulture, che non riconosce gli scatti di anzianità alle lavoratrici, le quali si sono viste decurtare fino a 300 euro in busta paga. Dall’altra, EDA Servizi, che a luglio ha dimezzato le ore di lavoro, costringendo le lavoratrici ad accettare contratti part-time involontari di pochissime ore settimanali, con stipendi dai 400 ai 600 euro al mese".

"Finora solo promesse, ma nulla di fatto - commenta Sudd Cobas -. A fronte di appalti pubblici che continuano a favorire condizioni di sfruttamento drammatiche nel mondo della cultura, le lavoratrici non vogliono più accettare che questa gestione scellerata ricada sulle loro spalle. È più che mai urgente sedersi a un tavolo con il Comune in tempi brevi, affinché intervenga a garantire un lavoro dignitoso e stabile", conclude il sindacato.

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