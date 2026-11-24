Oltre 203 chilogrammi di droga sequestrati, 34 misure personali tra arresti in flagranza e custodie cautelari e patrimoni per più di 2,5 milioni di euro sottoposti a sequestro. È il bilancio delle attività condotte dal gennaio 2025 dalla Guardia di finanza di Firenze nell'ambito delle indagini sul narcotraffico tra le province di Firenze e Pisa, coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze - Direzione distrettuale antimafia.

Le investigazioni, condotte dai militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Firenze, hanno interessato strutturate organizzazioni coinvolte nel traffico internazionale di stupefacenti, concentrandosi anche sulla ricostruzione dei proventi illeciti e sul patrimonio riconducibile agli indagati.

Su richiesta della D.D.A. fiorentina, i G.I.P. del Tribunale di Firenze hanno disposto sequestri di beni per un valore complessivo superiore a 2,5 milioni di euro. Tra i beni sottoposti a vincolo figurano contanti, autovetture di lusso, immobili residenziali e commerciali, oltre a partecipazioni societarie in attività di ristorazione e strutture ricettive operanti nel territorio fiorentino.

L'attività investigativa ha affiancato al contrasto dei traffici un'analisi economico-finanziaria finalizzata a ricostruire la provenienza, la movimentazione e il possibile reimpiego dei profitti della droga. Gli accertamenti hanno riguardato flussi finanziari, variazioni patrimoniali, disponibilità e assetti societari, per individuare ricchezze riconducibili alle attività illecite.

Le analisi sono state sviluppate anche attraverso l'impiego del sistema 'Molecola 2.0' e la valorizzazione di report e atti d'impulso della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dello S.C.I.C.O. (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata), nell'ambito degli indirizzi del Comando regionale Toscana e del Comando provinciale di Firenze.

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