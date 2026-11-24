Le feste di Natale a Montespertoli cominciano il 30 novembre, giorno di Sant'Andrea, e vanno avanti fino al 6 gennaio 2027 con un programma per tutte le età.

Si comincia alle 16:30 in sala consiliare con "Sant'Andrea d'Artista". In quell'occasione i familiari di Andrea Nicita doneranno alla comunità la sua opera "L'Uccellino". Alle 17:30, in piazza del Popolo, con l’accensione dell’albero e delle luminarie il Centro Storico si illuminerà a festa, il tutto accompagnato dal brindisi offerto dall'Associazione Commercianti e Artigiani e dal coro dei “Montegufetti” dell'Accademia Musicale Amedeo Bassi.

“Il Natale è un momento importante per tutto il nostro tessuto commerciale e, a questo proposito, abbiamo dato anche la possibilità di ampliare la propria attrattività creando sinergie tra di loro con dello spazio gratis aggiuntivo”, dichiara Paolo Vignozzi, assessore al Commercio. “Nei prossimi giorni verranno installate le luminarie rinnovate quest'anno nell’ottica di valorizzare ancora di più le vie riqualificate del nostro centro. Il programma nasce dalla collaborazione tra commercianti, associazioni e volontari, e li ringrazio tutti per il senso di appartenenza che dimostrano continuamente. Invitiamo i cittadini a vivere le vie del Centro e a fare i propri acquisti a Montespertoli”.

A dicembre sono in programma molti appuntamenti all'Edicola di Babbo Natale e in piazza del Popolo. Ci saranno, tra le altre cose, laboratori per bambini, la merenda con Babbo Natale della Misericordia, il flashmob della Montesport e bomboloni e cioccolata calda con Onderoadde. Il 12 dicembre, alla Sala Topical, si terrà il concerto di Natale della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi. Il 20 dicembre sarà una giornata di festa piena, con lo spettacolo del Comitato Genitori, la Motonatalata, vin brulè e castagne della Pro Loco e giochi di luce in piazza. Il giorno della vigilia passeranno per il paese i Babbo Natale di Federcaccia.

Il 31 dicembre si festeggia in piazza dalle 23:00 con la Suzy Q Band, e a mezzanotte ci saranno brindisi e panettone offerti dall’Associazione Commercianti e Artigiani. Il 6 gennaio alle 15:00 arriva la Befana con le calze donate da ChiantiBanca.

I mercatini natalizi saranno aperti l'8, il 19 e il 20 dicembre dalle 9.30 alle 20.

Per il programma completo e gli aggiornamenti si possono seguire i social @amontespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli

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