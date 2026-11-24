Tre comuni, un unico grande programma di appuntamenti per vivere le festività natalizie nel segno della cultura, delle tradizioni, della socialità e della valorizzazione del territorio.

È stato presentato questa mattina, martedì 24 novembre, nella Sala Giunta del Palazzo comunale di Signa, il calendario di “Natale dall’Ambra all’Arno”, frutto della collaborazione tra le Amministrazioni comunali di Signa, Poggio a Caiano e Carmignano, con il coinvolgimento delle associazioni, delle realtà culturali, del volontariato e delle attività commerciali.

“Una collaborazione che, edizione dopo edizione, sta lasciando il segno – ha dichiarato il sindaco di Signa Giampiero Fossi – e che ci permette di offrire ai cittadini un programma ricco e importante, capace di mettere insieme cultura, tradizioni, sport e socialità. Un mondo bello che abbraccia i nostri territori e dimostra quanto realtà diverse, se ben coordinate, possano lavorare insieme. Una sinergia che trova espressione anche nel più ampio progetto turistico della Trave del Montalbano”.

Il Natale a Signa

A Signa il programma entrerà nel vivo sabato 28 novembre con l’inaugurazione della mostra dedicata al Risorgimento, l’apertura dell’esposizione dei presepi di Antonio Schiavo e la mostra Catolfi e Piscitelli. Domenica 29 novembre tornerà il tradizionale mercatino natalizio con i paesi gemellati, mentre l’8 dicembre sarà la volta del mercatino al Circolo Rinascita di San Piero a Ponti.

Grande spazio sarà riservato alla tradizione presepiale, con il presepe meccanico di San Miniato, le esposizioni al Museo civico della paglia e l’assoluta novità del presepe alla stazione ferroviaria, ambientato nella vecchia stazione di Signa. Non mancheranno concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e iniziative di solidarietà, fino al tradizionale concerto di Santo Stefano della Filarmonica “Giuseppe Verdi” a Villa Castelletti.

“Accanto agli appuntamenti ormai entrati nelle abitudini della nostra comunità ci saranno importanti novità – ha aggiunto Fossi – il Natale sarà anche l’occasione per rafforzare i rapporti con i nostri amici austriaci, francesi e albanesi. Il 6 gennaio, inoltre, Signa sarà presente nella Repubblica di San Marino, a Montegiardino, in occasione del presepe vivente, portando anche lì la propria tradizione legata al cappello di paglia”.

Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie e ai bambini, con le iniziative promosse dal Centro Iniziative Teatrali di Signa.

“Una delle principali novità sarà il Magico mondo di Babbo Natale in biblioteca, in programma il 5, 12 e 19 dicembre, dalle 15.30 alle 18 – ha spiegato Sergio Aguirre del Centro Iniziative Teatrali – vogliamo offrire ai bambini l’occasione di vivere la biblioteca anche il sabato pomeriggio, riscoprendola come luogo delle storie e delle fiabe. Ci saranno Babbo Natale, gli elfi, le letterine, le canzoni e i laboratori per realizzare gli addobbi natalizi. A questo si aggiungeranno gli spettacoli nella Sala Blu, tra cui ‘Il regalo di Natale’, il 27 dicembre alle 16, e le iniziative dedicate all’Epifania”.

Il Natale a Poggio a Caiano

A Poggio a Caiano il programma delle festività entrerà nel vivo martedì 8 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale in piazza dei Caduti, al Poggetto, alle ore 16, seguita alle ore 17 dall’accensione delle luminarie e dall’inaugurazione della pista di ghiaccio in piazza XX Settembre. Nella stessa giornata sarà inaugurata anche la mostra dei presepi presso la chiesa delle Minime Suore del Sacro Cuore, visitabile fino al 10 gennaio.

Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie e ai bambini con il trenino di Natale, che percorrerà le vie del paese il 12, 13, 19 e 20 dicembre, rappresentando anche un’occasione per valorizzare il territorio e sostenere le attività commerciali. Numerosi gli appuntamenti musicali, tra cui il concerto di musica sacra del 12 dicembre, il concerto di canti natalizi del 13 dicembre, il concerto itinerante di fine anno della Filarmonica “Giuseppe Verdi” e il concerto di Capodanno a cura della Scuola di musica L’Ottava Nota.

Spazio anche alla cultura con l’inaugurazione, sabato 19 dicembre, nella Sala della Giostra del Palazzo comunale, della mostra “Il mito di San Francesco al tempo e nei luoghi di Ardengo Soffici”, visitabile fino al 21 febbraio 2027.

Un ruolo importante nel calendario sarà rivestito dalle iniziative a carattere sociale e solidale. Sabato 12 dicembre, alle ore 16, il Circolo Arci “L. Becagli” ospiterà “Un tè con il popolo Saharawi”, promosso dalle associazioni Diapason e Città Visibili, mentre venerdì 18 dicembre, alle ore 19.30, nello stesso circolo si terrà la cena di solidarietà “Natale è…”, organizzata dall’associazione culturale Diapason, dall’associazione di solidarietà Viva e dal progetto Compiti-in-Circolo. Due occasioni di incontro, condivisione e attenzione verso gli altri, che testimoniano il valore sociale delle festività e il prezioso impegno dell’associazionismo locale.

Ad arricchire il calendario saranno inoltre il torneo natalizio di burraco alle Scuderie medicee, i mercatini, tra cui quello del 20 dicembre presso l’Istituto delle Minime Suore del Sacro Cuore e quello da Forte dei Marmi del 3 gennaio in via Garibaldi, i laboratori creativi e teatrali per bambini e ragazzi. Le festività si concluderanno il 6 gennaio con la tradizionale Cavalcata dei Magi, il presepe vivente presso la chiesa delle Minime Suore del Sacro Cuore e i giochi con merenda per i più piccoli alle Scuderie medicee.

“Abbiamo accolto fin dall’inizio con entusiasmo questa proposta di collaborazione, che sta portando frutti importanti ai nostri territori – ha dichiarato Piero Baroncelli, assessore del Comune di Poggio a Caiano – una sinergia che abbiamo avuto modo di sperimentare anche attraverso il progetto della Trave del Montalbano e che vogliamo sviluppare ulteriormente, con iniziative sportive, culturali e legate ai cammini. In questo calendario natalizio nulla è stato lasciato al caso: abbiamo coinvolto le associazioni, il mondo del volontariato e i commercianti, costruendo un programma che non lascia indietro niente e nessuno. Con il trenino di Natale, in particolare, vogliamo accompagnare le famiglie alla scoperta del nostro paese, coinvolgere i bambini e sostenere le attività commerciali che stanno vivendo un momento non semplice. Avremo poi la pista di ghiaccio, i mercatini, i concerti e una mostra dedicata a San Francesco, nell’anno delle celebrazioni francescane, per concludere con la Cavalcata dei Magi. Un Natale ricco di appuntamenti, ma soprattutto di occasioni per vivere e far conoscere il nostro territorio”.

Il Natale a Carmignano

A Carmignano protagoniste saranno le eccellenze del territorio, a partire dalla tradizionale Fiera di Carmignano, con fichi secchi, olio, vino, prodotti locali, animazione e stand gastronomici. In programma anche la mostra-mercato dell’arte e dell’ingegno al femminile “Io creo! Natale”, la passeggiata dei presepi ad Artimino, i mercatini dell’antiquariato, le visite guidate alla Casa-studio Quinto Martini, i concerti natalizi e le iniziative nelle frazioni, tra cui “A Comeana, aspettando il Natale”.

"Si conferma l'interesse dei tre territori di stabilire un insieme di iniziative che collegamento valorizzano le rispettive risorse e peculiarità ambientali, artistiche e culturali - ha commentato Dario Di Giacomo, assessore al Comune di Carmignano - un’unione di intenti che tende anche a crete circuiti di turismo locale e di interscambio continuo di esperienze ed eventi, costruiti peraltro con il coinvolgimento delle associazioni che animano la vita civile dei nostri Comuni. Un bell'esempio di collaborazione, che non è più una novità, ma di cui va sottolineato ancora una volta il valore positivo"

Insomma, un Natale all’insegna della collaborazione, della beneficenza, delle tradizioni e della partecipazione, con appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti, pensati per valorizzare le peculiarità dei tre comuni e rafforzare il senso di appartenenza a un territorio sempre più unito.

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