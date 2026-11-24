A ottant'anni dal primo voto delle donne italiane, Siena ha celebrato la ricorrenza ripercorrendo una delle tappe fondamentali della storia democratica del Paese e intrecciando la memoria dei diritti conquistati con una riflessione su quelli ancora da affermare. L'occasione è stata il convegno-evento “Il voto alle donne e la fondazione della Repubblica, 1946–2026”, che si è svolto nell'aula Cripta del Complesso didattico San Francesco. Al centro dell'iniziativa, promossa dal Consiglio regionale della Toscana insieme all'Università di Siena, all’Accademia Musicale Chigiana e a Siena Jazz, la testimonianza di Rosa Oliva de Conciliis, giurista, attivista e scrittrice, protagonista della battaglia che contribuì a rimuovere le discriminazioni nell'accesso delle donne ai pubblici impieghi e oggi presidente onoraria della Rete per la Parità. La giornata si è conclusa con una performance musicale ispirata alle opere della poetessa iraniana Forugh Farrokhzad.

Ad aprire la giornata, coordinata dalla giornalista Simona Bellocci, sono stati i saluti istituzionali del consigliere regionale Simone Bezzini, del rettore dell'Università di Siena, Roberto Di Pietra e della delegata del rettore alla Politiche per l’inclusione ed equità Alessandra Romano.

"Quello di oggi rappresenta un appuntamento importante, che si inserisce in un più ampio programma di iniziative promosso dal Consiglio regionale della Toscana in collaborazione con altre istituzioni – ha affermato Simone Bezzini –. Gli ottant'anni dal voto alle donne e dalla nascita della Repubblica rappresentano l'occasione per ricordare e valorizzare due passaggi fondanti del nostro Stato democratico. Le conquiste sul terreno dei diritti che hanno caratterizzato quella stagione storica conservano ancora oggi un grande valore e racchiudono principi che abbiamo il dovere di proiettare nel futuro. Nulla di tutto questo può essere dato per scontato, soprattutto in una fase storica in cui assistiamo, purtroppo, a spinte regressive, nel mondo e anche nel nostro Paese. Anche per questo ritengo che simili iniziative abbiano un grande valore: non solo per custodire la memoria di quella stagione, ma per promuovere i valori democratici e i principi sanciti dalla nostra Carta costituzionale".

"Ricostruire oggi il percorso che ha portato alla nascita della Repubblica e alla conquista del voto femminile, grazie al contributo fondamentale delle ventuno Madri costituenti, ci ricorda quanto la memoria storica sia indispensabile per orientare il presente – ha dichiarato Roberto Di Pietra –. I valori e i principi sanciti dalla Costituzione rappresentano un patrimonio straordinario, ma non ancora del tutto compiuto: come Ateneo avvertiamo in modo nitido la responsabilità di promuovere questa consapevolezza nelle giovani generazioni, offrendo alle nostre studentesse e ai nostri studenti una formazione culturale e civica che contribuisca a formare cittadine e cittadini consapevoli e protagonisti del proprio futuro".

A seguire, la videointervista di Virginia Lemme, docente dell'Università di Siena, a Rosa Oliva de Conciliis, che presentò il ricorso da cui scaturì la sentenza n. 33 del 1960 della Corte costituzionale, aprendo alle donne l'accesso ai concorsi pubblici.

"Il voto del 1946 rappresentò una tappa importantissima non soltanto per le donne, che poterono finalmente esercitare questo diritto, ma per l'intero Paese – ha ricordato De Conciliis –. Segnò il passaggio dall'ordinamento fascista a quello repubblicano. Le donne elette nell'Assemblea costituente furono appena 21 su oltre 500 componenti, ma seppero mettere da parte le differenze politiche e lavorare insieme, in grande sintonia, anche grazie al sostegno di uomini illuminati che riconobbero il valore di quella battaglia".

"All'università capii che il diritto di voto era solo un primo traguardo e che alle donne erano ancora preclusi molti diritti – ha proseguito –. Studiando diritto costituzionale, mi accorsi di una contraddizione per me inaccettabile: nonostante i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione, esisteva una vecchia legge del 1919 che continuava a precludere alle donne l'accesso a importanti carriere. È stata questa consapevolezza a spingermi a reagire e a impegnarmi perché quei principi diventassero diritti effettivi".

Guardando al presente, De Conciliis ha evidenziato come il cammino verso la parità sia ancora incompiuto. "I dati statistici, a livello mondiale, europeo e nazionale, lo dimostrano: ci sono ancora grandi disuguaglianze e il rischio di passi indietro è concreto – ha sottolineato –. Ci vorranno più di cinque generazioni per raggiungere una piena parità, se sapremo difendere i diritti conquistati e soprattutto dare finalmente attuazione ai principi della Costituzione".

L'impegno di De Conciliis prosegue anche oggi nella battaglia per ottenere una riforma organica della disciplina del cognome. "Nonostante le sentenze della Corte costituzionale del 2016 e del 2022, e nonostante la stessa Consulta abbia definito impellente un intervento legislativo, questa riforma non è ancora arrivata – ha spiegato –. Gli uomini non si rendono conto che continuare a imporre il solo cognome paterno significa perpetuare stereotipi che non solo penalizzano le donne, mogli, figlie e sorelle, ma fanno male all'intera società. Il cambiamento deve coinvolgere uomini e donne: la parità è una battaglia comune".

Il convegno ha quindi approfondito il contributo delle ventuno donne elette all'Assemblea costituente e il loro ruolo nella definizione dei principi di uguaglianza e dei diritti fondamentali della nuova Repubblica. Dopo la relazione introduttiva della storica Patrizia Gabrielli, il confronto è proseguito con la tavola rotonda alla quale hanno partecipato i docenti dell'Università di Siena Elena Bindi, Floriana Colao, Tania Groppi, Stefano Moscadelli, Andrea Pisaneschi e Alessandra Viviani.

"Le Madri costituenti hanno dato un contributo fondamentale, soprattutto nel definire il principio dell'uguaglianza sostanziale – ha evidenziato la professoressa di Istituzioni di diritto pubblico Elena Bindi –. Non basta riconoscere a tutti gli stessi diritti davanti alla legge, la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono di esercitarli concretamente. È un principio che le nuove generazioni, donne e uomini, devono conoscere e comprendere. Pensiamo all'uguaglianza tra i coniugi, alla parità salariale, ancora lontana da una piena realizzazione, e alla conciliazione tra lavoro e vita familiare, che oggi deve riguardare anche gli uomini. Le Madri costituenti hanno guardato lontano, indicando obiettivi che il legislatore e l'intera società sono ancora chiamati a realizzare".

La riflessione si è quindi spostata sull'Iran, dove la lotta per i diritti femminili continua a confrontarsi con pesanti limitazioni delle libertà individuali. A chiudere la giornata è stata la performance musicale “Dai confini della notte”, dedicata alla poesia di Forugh Farrokhzad e realizzata in collaborazione con l'Accademia Musicale Chigiana e Siena Jazz. Nata nel 1934 e scomparsa nel 1967, Farrokhzad è considerata una delle voci più innovative della poesia persiana contemporanea. Nei suoi versi il desiderio, l'identità, la libertà individuale e la condizione femminile diventano materia poetica e strumenti di affermazione di una soggettività autonoma, capace di sottrarsi alle aspettative e ai vincoli imposti dalla società. Le sue poesie sono state proposte in italiano e in persiano dalle voci recitanti di Kimia Alinezhad e Maryam Tahmasebi, accompagnate da Pooriya Sepehrara, Agnese Amico e dall'Insieme Vocale Vox Cordis, diretto da Lorenzo Donati. La lettura bilingue ha restituito anche la forza espressiva e la musicalità della lingua persiana, in un dialogo tra parola, poetica e musica.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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