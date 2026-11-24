Novanta nuovi posti auto sotterranei, cinque postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici e una nuova piazza a uso pubblico. Sono i principali elementi dell'intervento previsto in via Mario Sbrilli, per il quale l'Amministrazione comunale ha dato il via libera al nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE). L'opera, dal valore complessivo di 5,4 milioni di euro, è interamente finanziata dalla Regione Toscana e rappresenta un importante intervento di riqualificazione urbana a ridosso del centro storico.

Progetto aggiornato nel rispetto del contesto storico

L'aggiornamento progettuale si è reso necessario per adeguare gli elaborati originari alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), in vista dell'affidamento mediante appalto integrato. Il nuovo progetto recepisce inoltre le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza, con l'obiettivo di garantire un inserimento armonioso della struttura interrata e dei nuovi spazi pubblici nel contesto storico e paesaggistico della città.

Novanta posti auto e una nuova piazza per il centro

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio interrato con 90 posti auto, cinque dei quali dotati di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. A completare l'intervento sarà una nuova piazza a uso pubblico, pensata come spazio riqualificato da restituire alla socialità e alla vivibilità del quartiere. È previsto inoltre, in un successivo stralcio, un sistema di ascensori che consentirà di superare agevolmente il dislivello tra il parcheggio e il centro cittadino, migliorando l'accessibilità e favorendo la mobilità pedonale, anche per le persone con difficoltà motorie. L'intervento punta così a offrire una risposta concreta alle esigenze di residenti, commercianti e visitatori, migliorando la disponibilità di parcheggi in prossimità del centro, contribuendo a una migliore organizzazione della mobilità cittadina.

Le risorse per la sicurezza idraulica e la sostenibilità

Nel costo complessivo di 5,4 milioni di euro destinati alla realizzazione dell'opera, sono compresi 1,4 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Toscana attraverso un contributo straordinario ai sensi della L.R. 23/2025, a sostegno degli interventi degli enti locali per la difesa del suolo. Queste risorse consentiranno di realizzare opere per la messa in sicurezza idraulica dell'area a valle e di installare un sistema sostenibile per la raccolta e il riutilizzo delle acque piovane. L'acqua recuperata sarà destinata all'irrigazione delle aree verdi che ricopriranno la struttura del parcheggio.

Sindaca Donnini: "Opera strategica per il futuro di Fucecchio"

"Con questo passaggio compiamo un passo fondamentale verso un’opera strategica per il futuro di Fucecchio – dichiara la sindaca Emma Donnini –. Non parliamo soltanto di 90 nuovi posti auto, ma di un intervento di rigenerazione urbana che unisce sosta moderna e sostenibile, grazie anche alle colonnine elettriche, accessibilità diretta al centro storico tramite gli ascensori che verranno successivamente realizzati e la creazione di una nuova piazza pubblica per i cittadini. Aver recepito le indicazioni della Soprintendenza ci permette inoltre di coniugare funzionalità e tutela del nostro patrimonio: il tutto grazie a 5,4 milioni di euro interamente finanziati dalla Regione Toscana, comprensivi anche di 1.400.000 euro per la sicurezza idraulica nell'area in questione, che storicamente ha mostrato fragilità da questo punto di vista".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate