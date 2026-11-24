A partire dalle 12 di domani mercoledì 25 novembre, il Ponte Mediceo, tra Pontassieve e Pelago, riapre al traffico veicolare. Con la riapertura torna in vigore la precedente disciplina della circolazione: senso unico di marcia con direzione da Pontassieve (via Ghiberti) verso San Francesco (Pelago), divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, misura confermata per garantire la tutela strutturale del manufatto.

La riapertura segna la conclusione del primo lotto di interventi, del valore di circa 1,1 milioni di euro, avviato tra la primavera e l'estate 2026 e concentrato sul consolidamento strutturale della pila centrale e delle fondazioni (attraverso la messa in secca tramite paratia, l'inserimento di micropali metallici fino alla roccia sottostante, l'iniezione di malte e il rivestimento in pietra alla base contro l'erosione).

L'opera rientra in un intervento complessivo finanziato con 2 milioni di euro dalla Regione Toscana e proseguirà nel 2027 con una seconda fase, del valore di 900.000 euro, dedicata al restauro architettonico ed estetico degli elementi storici del ponte.