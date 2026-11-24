Il calcio come occasione concreta di inclusione e partecipazione. È questo l’obiettivo della collaborazione tra l’Asd Sorms Calcio di San Mauro a Signa e l’Associazione Quarto Tempo Firenze, che ieri mattina hanno condiviso una sessione di allenamento negli impianti sportivi della società signese.

L’accordo permette ai ragazzi con disabilità seguiti da Quarto Tempo di svolgere attività sportive non soltanto nello storico campo del circolo Dino Manetti di Campi Bisenzio, ma anche nelle strutture della Sorms a San Mauro, ampliando le opportunità di allenamento, incontro e socializzazione.

Un progetto che punta a rendere il calcio sempre più accessibile, attraverso attività condivise e la collaborazione tra associazioni del territorio.

"L'inclusione si costruisce con iniziative concrete come questa, mettendo a disposizione strutture, competenze e persone - ha dichiarato il sindaco di Signa Giampiero Fossi - ringrazio la Sorms e Quarto Tempo per aver dato vita a una collaborazione che offre nuove opportunità ai ragazzi con disabilità. Gli impianti sportivi devono essere luoghi aperti, nei quali ciascuno possa trovare spazio per praticare sport, costruire relazioni e sentirsi parte della comunità. È questa la funzione sociale dello sport che vogliamo sostenere e valorizzare".

Sull'importanza dell'iniziativa è intervenuto anche il presidente della Sorms Andrea Cipriani.

"Abbiamo voluto mettere i nostri impianti a disposizione di un progetto nel quale crediamo moltissimo. Per noi il calcio non si esaurisce nelle partite e nei risultati, ma significa anche dare a tutti la possibilità di scendere in campo. La collaborazione con Quarto Tempo ci permette di allargare le attività della nostra società e di offrire ai ragazzi un ambiente nel quale allenarsi, divertirsi e stare insieme. Vogliamo che questa esperienza possa consolidarsi e diventare parte stabile della vita sportiva della Sorms".

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa

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