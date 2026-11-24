Trentanove docenti su 73 dell'Università per Stranieri di Siena non parteciperanno domani all'inaugurazione dell'anno accademico. La decisione è una forma di protesta contro le scelte della governance e del rettore Tomaso Montanari, contestate dai firmatari di un comunicato che denuncia una situazione di forte tensione all'interno dell’Ateneo.

I professori parlano di un "grave disagio" che coinvolgerebbe la comunità accademica da oltre un anno e di una "crisi democratica senza precedenti", attribuita a decisioni strategiche assunte, secondo la loro ricostruzione, senza un adeguato confronto all'interno dell’unico Dipartimento universitario.

A sostegno delle proprie contestazioni, i docenti richiamano le 26 dimissioni registrate su circa 50 incarichi gestionali, che hanno coinvolto prorettori, delegati rettorali, membri del Consiglio di amministrazione, coordinatori dei corsi di studio e direttori di centri. Tra gli episodi più recenti, le dimissioni contemporanee del direttore del Dipartimento, del coordinatore per la didattica e della coordinatrice del corso di laurea online.

Nel comunicato vengono inoltre segnalate criticità sul fronte economico, con una riduzione delle dotazioni del Dipartimento di Studi Umanistici e dei Centri universitari compresa tra il 30 e il 50%, fino ad arrivare, in alcuni casi, all'azzeramento dei fondi. I firmatari indicano anche un calo delle immatricolazioni "oltre il 30% in meno nel quinquennio 2022-26" e la mancata conferma di sette ricercatori a tempo determinato di tipo A, che, sostengono, "avevano ottimamente lavorato".

Tra i punti maggiormente contestati c'è la chiusura del corso di laurea online, deliberata dagli organi di governo per ragioni economiche. Una scelta che, secondo i docenti, sarebbe stata presa senza coinvolgere studenti e insegnanti. Nel documento gli studenti vengono definiti "danni collaterali" di decisioni adottate "sulla loro pelle, senza confronto né volontà di ascolto".

I firmatari criticano anche le dichiarazioni pubbliche del rettore sulla qualità del corso, ritenute "lesive della professionalità dei docenti che vi hanno insegnato e tuttora vi insegnano". Nel mirino, infine, la presunta "preclusione al dialogo e al confronto", con riferimento alla decisione annunciata da Montanari lo scorso luglio di non partecipare più alle riunioni dell’unico Dipartimento dell’Ateneo.

I docenti precisano di aver scelto questa forma di dissenso "esclusivamente per il rispetto nei confronti dell'istituzione cui apparteniamo" e di tutte le componenti universitarie, con particolare attenzione alle studentesse e agli studenti.

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