Il contrasto alla violenza contro le donne passa dalla capacità di riconoscerla, prevenirla e costruire una cultura fondata sul rispetto. Un impegno che coinvolge l’intera società, dai luoghi di lavoro alle comunità locali. Per questo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, Acque rinnova il proprio impegno su questo fronte, proseguendo il sostegno alle realtà del territorio che si occupano di tutela dei diritti delle donne e promuovendo iniziative di sensibilizzazione e prevenzione.

Tra le iniziative di quest’anno rientra 'Più consapevole, più sicura': un corso volontario di autodifesa femminile rivolto alle dipendenti che desiderano aderire. Condotto da istruttori certificati, il corso affianca momenti di approfondimento a esercitazioni e simulazioni guidate. L’obiettivo non è solo acquisire tecniche di protezione personale, ma anche sviluppare maggiore consapevolezza di sé e del contesto, per riconoscere situazioni potenzialmente rischiose e adottare comportamenti utili a prevenirle. Un insieme di strumenti e competenze che possono trovare applicazione nella vita quotidiana, dentro e fuori dal luogo di lavoro.

L’iniziativa si inserisce in un percorso che Acque porta avanti da anni, attraverso la collaborazione e il sostegno dei centri antiviolenza e le associazioni del territorio. Nel 2016 è nato 'Smuovere le Acque', progetto realizzato insieme a tre realtà locali impegnate nella tutela dei diritti delle donne: Casa della Donna di Pisa, 365 Giorni al Femminile di Montecatini Terme e Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli.

Nel tempo si sono aggiunti incontri e percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti al personale, anche in collaborazione con Fondazione Libellula, per affrontare temi come le discriminazioni, gli stereotipi, i pregiudizi e il rispetto delle differenze. L’azienda ha inoltre adottato una procedura specifica per la prevenzione e la gestione di eventuali episodi di discriminazione e molestia.

L’attenzione alla parità di genere trova riscontro anche nelle politiche aziendali. Acque ha confermato infatti la certificazione UNI/PdR 125:2022, a seguito della verifica di un ente indipendente. Un riconoscimento che riguarda l’insieme delle politiche e delle procedure adottate per promuovere l’equità nelle diverse fasi della vita professionale: dalla selezione alla retribuzione, dalle opportunità di crescita alla partecipazione ai processi decisionali. Attualmente le donne rappresentano il 31% della forza lavoro, una quota che supera il 50% considerando le attività non operative; sono inoltre il 44% dei componenti del Consiglio di amministrazione e la metà della dirigenza.

Acque ha infine sostenuto il proprio Cral nell’organizzazione dell’iniziativa 'Scomode', che si è svolta lo scorso giovedì 19 novembre a Empoli, alle Pubbliche Assistenze Riunite, in collaborazione con Lilith Centro Aiuto Donna. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, del mondo accademico, della magistratura, dell’associazionismo, e le testimonianze dirette di donne che hanno vissuto esperienze di violenza.

Un percorso che guarda sia all’interno dell’organizzazione, sia al rapporto con il territorio, nella consapevolezza che contrastare la violenza e le disuguaglianze di genere significa intervenire sulle condizioni culturali e sociali che le alimentano. La prevenzione, il rispetto e le pari opportunità non sono obiettivi da richiamare soltanto in occasione di una giornata simbolica, ma principi da tradurre in comportamenti, scelte e azioni concrete, ogni giorno.

Fonte: Acque - Ufficio Stampa