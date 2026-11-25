L’Università di Siena ha inaugurato il suo 786° Anno Accademico con una cerimonia che, per l’occasione, ha riunito la comunità accademica al Teatro dei Rozzi, scelto eccezionalmente per accogliere tutte le sue componenti e favorire la più ampia partecipazione.

Ospite d’onore lo storico e divulgatore Alessandro Barbero, che ha tenuto un intervento dal titolo “Ignorans sum et idiota. San Francesco, i libri e lo studio”, offrendo una riflessione storica e culturale sulla figura di San Francesco e sul rapporto tra sapere, libri e conoscenza.

La cerimonia si è aperta con il saluto del Rettore Roberto Di Pietra, cui sono seguiti gli interventi dei rappresentanti della comunità universitaria: Elisa Marretti, in rappresentanza della comunità studentesca e Francesco Poesini, per il personale tecnico-amministrativo.

La prolusione è stata affidata al professor Andrea Fagiolini, Ordinario del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, che ha tenuto una lezione dal titolo “L’armonia infranta – Dalla complessità della malattia all’unicità della cura”.

L’intervento si è concentrato sulle sfide della medicina moderna e sull’importanza di coniugare il rigore scientifico con la centralità della persona. Una riflessione sul delicato equilibrio che caratterizza la vita e su ciò che accade quando questo si spezza, a causa della malattia o delle difficoltà dell’esistenza, ma anche sulla possibilità di ricomporlo o di costruirne uno nuovo.

Ha quindi preso la parola il Rettore Roberto Di Pietra che nella sua relazione ha voluto parlare della proiezione al futuro, pur nelle incognite esterne, espressa nella prossima Programmazione Strategica di Ateneo (PSA) dal titolo “Identità e cambiamento” che identifica i quattro assi strategici per il futuro: il radicamento, l’internazionalizzazione, la trasformazione e l’innovazione.

Scrive il Rettore Di Pietra: «Trasformazione, innovazione, radicamento e internazionalizzazione sono termini che racchiudono una prospettiva apparentemente in contraddizione tra loro, forse difficili da conciliare eppure necessarie a definire l’Università di Siena nel prossimo triennio. La ricerca di un difficile equilibrio tra questi termini ci riguarda perché non può prescindere dal nostro essere uno studium che ha quasi otto secoli di vita e che, allo stesso tempo, persegue una sua naturale propensione al futuro».

Ha proseguito il Rettore: «Siamo radicati nella nostra storia, nella nostra città universitaria ma guardiamo al mondo con i nostri corsi di studio internazionali: 18 con quasi 1.900 studenti stranieri provenienti da oltre 100 Paesi del mondo cui si aggiungono gli oltre 800 studenti e studentesse incoming. Siamo radicati nelle varietà delle nostre discipline scientifiche ma operiamo in una prospettiva di ricerca che ci inserisce in network internazionali sempre più estesi. I numeri delle immatricolazioni ai nostri 75 Corsi di Studio - di cui 31 lauree, 6 lauree magistrali a ciclo unico e 38 lauree magistrali - sono confortanti e, al netto delle iscrizioni al termine del Semestre aperto, manifestano una crescita del 15%. Siamo attenti all’innovazione nella didattica, nei metodi didattici, nell’utilizzazione delle nuove tecnologie digitali e dell’IA, ma lavoriamo alla trasformazione dei nostri percorsi di studio, dei nostri processi di funzionamento, delle nostre logiche organizzative».

Ha inoltre voluto portare l’attenzione su due termini: coraggio e rispetto: «La prima parola “coraggio” è stata scelta quest’anno come il tema portante delle nostre iniziative di impatto sociale - public engagement. – ha spiegato il Rettore - La seconda parola riguarda il “rispetto” verso noi stessi e soprattutto verso gli altri e il mondo che ci circonda».

«Tra le politiche di inclusione – prosegue - abbiamo previsto l’attribuzione di borse di studio in favore di chi è stata vittima di violenza perché attraverso l’Università si potesse trovare un passaggio di riscatto e di futuro per la propria persona. Oggi nella “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” sono le parole di una nostra studentessa che ce lo ricordano».

È quindi stato letto il messaggio di una studentessa dell’Ateneo che ha ottenuto una borsa di studio dell’Ateneo dedicata a vittime di violenza in famiglia. Un'iniziativa concreta che riafferma il ruolo dell'Università di Siena come presidio di equità, protezione e sviluppo umano, a supporto delle situazioni di vulnerabilità; promossa dal Comitato Unico di garanzia (CUG) e delle politiche di inclusione ed equità dell’Ateneo senese.

Quindi un accenno al tema dell’intervento di Alessandro Barbero dedicato a San Francesco. Spiega il Rettore: «In San Francesco d'Assisi, “coraggio” e “rispetto” non sono semplici virtù morali separate, ma formano il nucleo indissolubile della sua esperienza spirituale e del suo impatto storico. Se la cultura cavalleresca del suo tempo intendeva il coraggio come affermazione di sé, dominio e forza fisica, Francesco sovverte questo paradigma: il suo è un coraggio per spogliazione e vulnerabilità, guidato da un rispetto cosmico e incondizionato per ogni creatura e per la dignità umana. Il coraggio di Francesco si manifesta in gesti radicali di rottura rispetto alle logiche di potere e sicurezza del Medioevo come nel caso della spoliazione pubblica (la rinuncia ai beni del padre non fu solo un atto religioso, ma una scelta sociale scandalosa per l'epoca) come nel caso del bacio al lebbroso (superamento della Paura e della Repulsione), o come ancora nel caso dell’incontro con il Sultano Al-Kamil (il coraggio della pace). Il coraggio di Francesco si intreccia con il rispetto per i più deboli e gli emarginati, per la natura e l’intero creato, per l’importanza del dialogo, insomma per la fraternità universale. San Francesco ci mostra come il rispetto profondo richieda un coraggio immenso: per rispettare chi è diverso, chi ci fa paura o chi è considerato un nemico, occorre il coraggio di disarmarsi, di rinunciare al controllo e di esporsi alla vulnerabilità. Tutto questo per noi, per la nostra comunità, per l’Università di Siena significa cercare una connessione attraverso cui interpretare il senso delle scelte strategiche, significa rispettare la nostra identità ma anche avere il coraggio di cambiare».

Ha quindi dichiarato aperto il 786° anno accademico: «Al futuro ci si crede e ci si deve credere.

Al futuro ci si lavora con coraggio e con rispetto. Al futuro ci si propone mantenendo la nostra identità ma accettando l’esigenza di dovere cambiare».

Si è quindi tenuto l’atteso intervento del professor Alessandro Barbero “Ignorans sum et idiota. San Francesco, i libri e lo studio”. In ideale dialogo con le celebrazioni francescane di quest'anno e con il senso profondo dello studio universitario, lo storico ha ripercorso il valore della ricerca e della formazione critica, entusiasmando la platea con un'analisi ricca di spunti sul valore dei libri e del sapere.

Ad allietare l'evento è stata l'esibizione del Coro di Ateneo, diretto dalla professoressa Elisabetta Miraldi.

La cerimonia, che ha saputo unire una profonda riflessione sui valori della conoscenza, della cura e dell'impegno sociale, si è svolta nella data simbolica della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), e della ricorrenza Santa Caterina d'Alessandria, patrona dello Studio fin da XIV secolo.

La registrazione della la cerimonia è disponibile sul canale YouTube dell’Ateneo: youtube.com/unisiena.

Fonte: Università di Siena

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