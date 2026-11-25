Aveva con sé quasi 5 chili e mezzo di marijuana, conservati in 11 involucri sottovuoto. Per questo i carabinieri di Arezzo hanno arrestato un 33enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'uomo si trovava a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, nei pressi del parcheggio di un noto locale, con un pacco in mano, quando alla vista dei carabinieri ha cercato di allontanarsi rapidamente nel tentativo di eludere il controllo.

I militari hanno quindi avviato le verifiche sul 33enne, che, visibilmente agitato, non ha saputo fornire alcuna giustificazione plausibile né sul possesso né sul contenuto del pacco.

Insospettiti dal suo comportamento, i carabinieri hanno approfondito il controllo, rinvenendo 11 involucri di marijuana conservati sottovuoto, per un peso complessivo di circa 5 chili e mezzo. La droga è stata sequestrata e l'uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio, è stato condotto, su disposizione dell'autorità giudiziaria, presso la locale casa circondariale.

Sono in corso ulteriori indagini, coordinate dalla Procura di Arezzo, per verificare la provenienza e la destinazione di una quantità così ingente di marijuana.

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