Drappi e palloncini rossi all’ingresso dell’ospedale Santa Maria Nuova oggi per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il flash mob “Agitiamo il rosso” e due minuti di silenzio hanno accompagnato il gruppo di operatori dell’ospedale, visitatori e quanti altri hanno voluto condividere l'evento, nel momento dedicato alla riflessione sulla violenza contro le donne.

Dall’ingresso dell’ospedale, i partecipanti si sono spostati nel Chiostro delle Medicherie. Qui sono stati letti alcuni brani, uno di questi era la poesia "Se domani non torno" di Cristina Torre Cáceres.

Emozioni, pensieri e ricordi dedicati alle donne vittime di violenza, con i drappi e i palloncini rossi che in conclusione dell’evento sono stati lasciati appesi davanti all'ospedale. Mentre sulla panchina rossa nel Chiostro delle Medicherie è rimasto a farsi cullare dal vento un palloncino rosso a forma di rosa.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

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