La consegna dei pacchi per il Black Friday e per le festività natalizie da parte di Poste rischia di subire forti ritardi, a causa delle carenze di personale e del numero assolutamente insufficiente di contratti a tempo determinato attivati, come normalmente avviene di fronte ai picchi di consegne del periodo.

E’ la denuncia che arriva dalla Slp, il sindacato lavoratori Poste della Cisl. “Già oggi – dice Sandro Vigiani, segretario generale Slp-Cisl Toscana – al centro di smistamento di Firenze ci sono in giacenza 300 carton pallett, contenenti dai 50 ai 60 mila pacchi, che non si è riusciti a lavorare. E siamo alla vigilia del ‘picco pacchi’ che inizia col Black Friday del 27 novembre e prosegue con le feste natalizie. Di questo passo andiamo incontro a un disastro di ritardi a catena. C’è il rischio che qualcuno riceva i regali di Natale a Pasqua !”

Quello dei pacchi è il problema più immediato, ma le problematiche sono più estese. Secondo la Slp, infatti, le carenze di personale e di contratti a tempo determinato riguardano anche le lavorazioni interne, le attività di portalettere e la Rete Corriere su tutto il territorio regionale; ci sono problematiche organizzative sul nuovo assetto dei centri di smistamento di Camucia e di San Giovani Valdarno; continuano i malfunzionamenti di alcune dotazioni tecniche come i palmari e si riscontrano perfino difficoltà nelle riparazioni dei mezzi.

Problematiche per le quali la Slp-Cisl, insieme alle altre organizzazioni sindacali, ha già scritto tre lettere a Poste Spa, chiedendo “un immediato riscontro con soluzioni immediate e tangibili”, senza le quali i sindacati “si riservano di attivare ulteriori iniziative e le procedure previste dalla normativa a tutela della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.”

“L’azienda – dice Vigiani – non si è degnata di risponderci, né tantomeno di intervenire per affrontare i problemi. Vogliamo quindi denunciare a tutti quanto sta accadendo, perché i cittadini sappiano che se non riceveranno i loro acquisti e regali in tempo, non è colpa di chi alle Poste lavora.”

Fonte: Cisl Toscana, Firenze-Prato - Ufficio stampa