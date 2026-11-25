I carabinieri di Pisa hanno arrestato nella serata del 23 novembre tre persone, due uomini di 28 e 22 anni di nazionalità straniera e una donna di 21 anni. I tre sono accusati in concorso tra loro del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'intervento è scattato intorno alle 21.45 in via Calafati, dove una pattuglia della Radiomobile ha fermato e sottoposto a controllo il 28enne. I militari, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, lo hanno perquisito, trovando 9 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 3,29 grammi, 5 involucri di plastica contenenti 8,72 grammi di hashish e 360 euro in banconote di vario taglio.

Gli accertamenti, proseguiti nell'abitazione in uso all'uomo, hanno permesso di individuare gli altri due. Dalla perquisizione domiciliare sono emersi altri 193,97 grammi di hashish, che portano il totale sequestrato a oltre 202 grammi, due bilancini di precisione, un coltello lungo complessivamente 35 centimetri, di cui 22 di lama, e 4.085 euro in contanti.

Tutto il materiale è stato sequestrato, per un totale di 4.445 euro in contanti, oltre alla droga, ai bilancini e al coltello.

I tre arrestati, dopo essere stati trattenuti nelle camere di sicurezza del comando, sono comparsi davanti al giudice per il rito direttissimo, che ha convalidato gli arresti. Per la 21enne è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana, mentre per i due uomini il divieto di dimora nel comune di Pisa.

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