Il consiglio potrà essere seguito sul canale YouTube dell'ente
Il Comune di Montopoli in val d'Arno rende noto che oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 18 si terrà il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, nella sala consiliare del Palazzo Municipale.
Di seguito i punti all'ordine del giorno:
- Comunicazioni della sindaca
- Approvazione verbali della seduta del 29 ottobre 2026
- Ratifica della deliberazione della giunta comunale n. 230 del 18/11/2026 ad oggetto: “bilancio di previsione 2026 – 2028 - variazione in via d'urgenza disposta ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del d. lgs. 267/2000 - applicazione dell'avanzo accantonato per il finanziamento degli arretrati contrattuali”
- Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. 267/2000 e dell'art. 69 del regolamento di contabilità dell'ente
- Adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad agenzia delle entrate-riscossione, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 110/2024 delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa.
- Sostituzione permanenti componente commissioni consiliari
- Mozione del gruppo consiliare “Linda Vanni sindaca - insieme per Montopoli” ad oggetto: sostegno alla campagna nazionale "diamo linfa al bene" per la destinazione stabile del 2% del fondo unico giustizia (fug) al riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie e rafforzamento delle politiche comunali per la legalità
Visti i lavori che stanno interessando la sala del consiglio non è attivo il consueto impianto per lo streaming, la seduta potrà comunque essere seguita sul canale youtube dell'ente https://www.youtube.com/@comunedimontopoliinvaldarn5378
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno
<< Indietro