La pioggia cade, gli ombrelli frusciano: c'è un gran mormorio nel corteo di studenti - perlopiù dei licei Virgilio e Pontormo di Empoli - che si sono radunati in via Bonistallo. Partiranno da qui, l'appuntamento è alle 9, raggiungeranno le vie del centro per gridare, tutti insieme, un forte "No" collettivo alla violenza sulle donne. Quando il gruppo si muove, scortato dai carabinieri, si respira un'aria di entusiasmo. La voglia di esserci, di manifestare per una causa condivisa: il 25 novembre è la giornata Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. I promotori dell'iniziativa sono il collettivo Sav (Studenti autogestiti Virgilio) e Praxis, collettivo che raggruppa alcuni studenti e studentesse del Pontormo.

"Sono dispiaciuta, la pioggia ci ha reso le cose difficili - dice Altea, una studentessa - ci meritavamo più partecipazione". Nel corteo si contano comunque almeno un centinaio di ragazzi, molti dei quali con due strisce rosse sulle guance, divenute ormai simbolo della lotta contro i femminicidi insieme alle panchine e alle scarpette rosse. Teresa Borsini, rappresentante di istituto al Pontormo, spiega: "Nel mio liceo sono state da poco inaugurate alcune panchine rosse, c'è stata anche la proiezione del film su Giulia Cecchettin, ma queste iniziative da sole non bastano. Vogliamo l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, sono queste forme di sensibilizzazione che possono fare la differenza".

Il corteo continua a muoversi, la pioggia si infittisce senza fiaccare il morale degli studenti, che rispondono in coro agli slogan gridati nel megafono alla testa del corteo. Alcuni sono radicali: "Lo stupratore non è malato, è figlio sano del patriarcato". Altri pittoreschi e battaglieri: "Tremate, tremate, le streghe son tornate". E ancora: "Il corpo è mio, decido io".

Diego, rappresentante di istituto del Virgilio, spiega che il punto non è la ricorrenza, quanto la formazione: "Si comincia innanzitutto dalla famiglia, dove mi hanno sempre insegnato il rispetto per la donna. Purtroppo, però, sempre più femminicidi si compiono in Italia. La trovo una cosa ripugnante, perché va contro i nostri valori: le donne hanno conquistato i loro diritti negli anni Settanta e dovremmo conservarli, il patriarcato in accezione negativa va superato".

Sotto la pioggia scrosciante, i ragazzi fanno risuonare canzoni a tema e non solo: canzoni d'amore, o che semplicemente trasmettono il desiderio di libertà da un sistema oppressivo. Diego prosegue: "Il rapporto fra ragazzi e ragazze mi sembra alla pari, anche se il sessismo esiste da sempre a ogni età. Dipende anche dai modelli negativi: il mondo sta cambiando, dovremmo farlo anche noi perché i modelli del passato sono antichi. Eppure l'anno scorso alcune nonne sono venute a manifestare con noi".

Il corteo abbandona via Bonistallo, passa davanti alla Biblioteca comunale e svolta in via Leonardo da Vinci, dove la pioggia da una tregua. Imboccato Canto Pretorio, sfocia finalmente nella meta designata: Piazza dei Leoni. Qua si crea un cerchio, dove uno alla volta una decina di giovani studenti studenti prendono il microfono e dicono la loro. Fra loro ci sono anche l'assessora alle Pari Opportunità Valentina Torrini e quella alla Scuola Maria Grazia Pasqualetti.

Pasqualetti ricorda l'importanza di "Educare al rispetto e ai diritti fin dall'infanzia" e lancia un plauso all'iniziativa dei ragazzi, spiegando di averli seguiti durante tutto il percorso. Un incitamento è arrivato anche da Torrini: "Dovete continuare questa battaglia, vi chiedo di sentirvi addosso il diritto di cambiare questa società, noi istituzioni saremo il vento che soffia nelle vele delle vostre navi". Torrini ha portato inoltre i saluti e i ringraziamenti del sindaco Alessio Mantellassi, impegnato in una riunione.

In Piazza dei Leoni, a Empoli, si fa la conta dei femminicidi: "Oltre 40mila l'anno" grida Teresa. Poi si fanno i nomi di chi, secondo gli studenti ha cercato o sta cercando di sminuire il fenomeno: "Si vuole ridurre i femminicidi a omicidi passionali - è l'accusa di Diego, seguita da un fragore di applausi - e noi non siamo qua per celebrare una ricorrenza ma per pretendere cambiamenti". Lara chiude il ciclo di interventi leggendo alcune testimonianze anonime di ragazze che hanno subito molestie: "Pubblicheremo queste storie sulla pagina Instagram del collettivo Praxis - annuncia Lara - la vera sfida inizia domani: quando la piazza sarà vuota e dovremo costruire una società migliore" conclude.

Filippo Bernardeschi

Notizie correlate