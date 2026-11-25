Oltre 10.000 chilometri complessivi, attraverso 8 Stati, per un viaggio durato due mesi senza tecnologia: niente Google Maps, niente navigatore satellitare, ma soltanto una cartina stradale e una bussola.Si conclude sabato 28 novembre con il rientro a Firenze (Piazza Duomo, ore 10) la straordinaria impresa on the road de “Du Toscani” (al secolo Lorenzo Raugi e Roberto Failli), il duo di content creator fiorentini che ha conquistato centinaia di migliaia di follower raccontando la manualità e l'artigianato alla portata di tutti.

Partiti dall’Italia il 28 settembre a bordo di uno scuolabus del 1998 interamente ristrutturato e trasformato in camper, Lorenzo e Roberto hanno puntato dritto verso l'estremo nord d'Europa fino a raggiungere Capo Nord, affrontando oltre 10.000 Km lungo 8 Stati in due mesi di spedizione. L'obiettivo dell'avventura era compiere un vero e proprio salto indietro nel tempo: capire come si viaggiava decenni fa, affidandosi all'istinto, alle mappe cartacee e ai consigli chiesti lungo la strada, e soprattutto imparare sul campo le tecniche artigianali dei popoli stranieri, attingendo direttamente alle conoscenze manuali e alle tradizioni costruttive incontrate lungo la rotta.

L'intera spedizione nasce dal sodalizio con DIVE, l’agenzia creativa e di talent management che segue il duo. Insieme hanno ideato, sviluppato e prodotto il format, trasformando la manualità e lo spirito d'avventura dei due ragazzi fiorentini in un racconto seriale seguito quotidianamente dalla loro community su Instagram, TikTok e YouTube.

"Quando abbiamo acceso il motore puntando verso Capo Nord con in mano solo una bussola e una cartina, sapevamo che sarebbe stata una sfida fuori dal tempo" raccontano Lorenzo e Roberto (“Du Toscani”). "Attraversare l’Europa a bordo di uno scuolabus del '98 senza navigatore ci ha costretto a fermarci, chiedere, sbagliare strada e imparare soluzioni artigianali nuove da ogni persona incontrata lungo il cammino. Arrivare fino a Capo Nord e rientrare a Firenze dopo 10.000 chilometri complessivi con il mezzo ancora intero è una soddisfazione indescrivibile".

Ad accogliere Lorenzo e Roberto in Piazza Duomo sarà “Dove ti senti davvero a casa?”, l’evento realizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Firenze e con la media partnership di Lady Radio, che prende il nome dalla domanda che l’artista Greg Goya scriverà sull’opera realizzata per l’occasione. Una festa per celebrare il ritorno dei due creator nella loro città e un’occasione di incontro con i tanti fan che, attraverso i social, hanno seguito le tappe della loro avventura.

La collaborazione di Confartigianato Imprese Firenze nasce dalla volontà di sostenere tutte quelle iniziative capaci di avvicinare le nuove generazioni alla cultura del fare.

“Attraverso il racconto del loro viaggio, Lorenzo e Roberto hanno saputo suscitare curiosità e interesse verso il mondo dell’artigianato anche in un pubblico che difficilmente entrerebbe in contatto con i mestieri tradizionali” ha detto Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze. “Il piacere di fare qualcosa con le proprie mani può essere un punto di partenza per scoprire un’attitudine, riconoscere un talento e maturare il desiderio di acquisire competenze professionali. A questo si aggiunge il valore della sostenibilità, attraverso il recupero e il riuso creativo dei materiali. Iniziative come quella dei Du Toscani contribuiscono a raccontare l’artigianato come una concreta opportunità di crescita personale e professionale per i giovani”.

L'omaggio artistico di Greg Goya – Per celebrare il traguardo e rendere omaggio all'impresa, all'arrivo previsto per sabato 28 novembre alle ore 10:00 in Piazza Duomo a Firenze sarà svelata una speciale installazione realizzata dall'artista Greg Goya: un mappamondo che ripercorre le tappe e la rotta del viaggio dei "Du Toscani". L'opera avrà una forte anima partecipativa e interattiva: chiunque potrà infatti interagire direttamente con l'installazione scrivendo o disegnando sopra di essa per rispondere alla domanda "Cosa ti fa sentire a casa?".

Fonte: Ufficio Stampa

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