Sabato 28 ore 17.30 alle Pubbliche Assistenze Empoli
"Il CoCoEm – Comitato per la Difesa della Costituzione Empolese-Valdelsa ha sempre seguito con attenzione critica le leggi elettorali che si sono succedute dal 1993, assumendo come riferimento la natura parlamentare della nostra Costituzione e il principio del voto libero e uguale sancito dall'art. 48.
La Costituzione disegna un sistema nel quale i cittadini scelgono i propri rappresentanti attraverso partiti distinti, con le rispettive liste, storie e programmi. È successivamente alle elezioni, sulla base degli equilibri emersi dalle urne, che si forma una maggioranza parlamentare e viene individuato il Governo, secondo le procedure costituzionali.
Questo modello, fortemente voluto dai Costituenti anche alla luce dell'esperienza della legge Acerbo e dell'avvento del fascismo, è stato progressivamente modificato dalle leggi elettorali introdotte a partire dal 1993. Meccanismi maggioritari e premi di coalizione hanno progressivamente alterato l'equilibrio tra Parlamento ed esecutivo, introducendo una logica di personalizzazione e concentrazione del potere che si allontana dallo spirito della Costituzione.
Con la nuova legge elettorale, ribattezzata Stabilicum o Melonellum, questo processo compie un ulteriore passo: un consistente premio di maggioranza e l'indicazione preventiva del Presidente del Consiglio rafforzano una concezione del sistema politico sempre più orientata in senso presidenzialista.
Non a caso, in 25 Corti d'Appello su 29 sono stati depositati ricorsi che contestano la costituzionalità di otto aspetti della nuova legge. L'iniziativa coinvolge circa 500 personalità del mondo politico e giuridico, avvocati e costituzionalisti, appartenenti a diverse sensibilità".
Ma quali sono i profili contestati e quali conseguenze potrebbero avere?
Ne parleremo sabato 28 novembre alle ore 17.30, con due protagonisti dei ricorsi presentati presso la Corte d'Appello di Firenze:
- Avv. Paolo Solimeno, Giuristi Democratici.
- Prof. Augusto Cacopardo, Direttivo del Coordinamento Democrazia Costituzionale.
"Un'occasione per portare il dibattito oltre la cerchia degli addetti ai lavori e offrire ai cittadini strumenti per comprendere una questione decisiva per il futuro della nostra democrazia".
Fonte: Comitato per la Difesa della Costituzione Empolese-Valdelsa
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