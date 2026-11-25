"Il CoCoEm – Comitato per la Difesa della Costituzione Empolese-Valdelsa ha sempre seguito con attenzione critica le leggi elettorali che si sono succedute dal 1993, assumendo come riferimento la natura parlamentare della nostra Costituzione e il principio del voto libero e uguale sancito dall'art. 48.

La Costituzione disegna un sistema nel quale i cittadini scelgono i propri rappresentanti attraverso partiti distinti, con le rispettive liste, storie e programmi. È successivamente alle elezioni, sulla base degli equilibri emersi dalle urne, che si forma una maggioranza parlamentare e viene individuato il Governo, secondo le procedure costituzionali.

Questo modello, fortemente voluto dai Costituenti anche alla luce dell'esperienza della legge Acerbo e dell'avvento del fascismo, è stato progressivamente modificato dalle leggi elettorali introdotte a partire dal 1993. Meccanismi maggioritari e premi di coalizione hanno progressivamente alterato l'equilibrio tra Parlamento ed esecutivo, introducendo una logica di personalizzazione e concentrazione del potere che si allontana dallo spirito della Costituzione.

Con la nuova legge elettorale, ribattezzata Stabilicum o Melonellum, questo processo compie un ulteriore passo: un consistente premio di maggioranza e l'indicazione preventiva del Presidente del Consiglio rafforzano una concezione del sistema politico sempre più orientata in senso presidenzialista.

Non a caso, in 25 Corti d'Appello su 29 sono stati depositati ricorsi che contestano la costituzionalità di otto aspetti della nuova legge. L'iniziativa coinvolge circa 500 personalità del mondo politico e giuridico, avvocati e costituzionalisti, appartenenti a diverse sensibilità".

Ma quali sono i profili contestati e quali conseguenze potrebbero avere?

Ne parleremo sabato 28 novembre alle ore 17.30, con due protagonisti dei ricorsi presentati presso la Corte d'Appello di Firenze:

Avv. Paolo Solimeno , Giuristi Democratici.

, Giuristi Democratici. Prof. Augusto Cacopardo, Direttivo del Coordinamento Democrazia Costituzionale.

"Un'occasione per portare il dibattito oltre la cerchia degli addetti ai lavori e offrire ai cittadini strumenti per comprendere una questione decisiva per il futuro della nostra democrazia".

Fonte: Comitato per la Difesa della Costituzione Empolese-Valdelsa

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