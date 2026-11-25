Sottoscritto a Empoli il Protocollo d'intesa per il Welfare Culturale nell'Empolese Valdarno Valdelsa, un documento che sancisce la volontà di 24 organizzazioni del Terzo Settore e di realtà impegnate nella promozione e nella produzione culturale, di lavorare insieme per rafforzare il legame tra cultura, benessere e coesione sociale.

“L'accordo - spiegano - rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di una rete territoriale capace di riconoscere alla cultura un ruolo strategico non soltanto nella crescita individuale e collettiva, ma anche nella prevenzione del disagio, nella promozione della salute, nel contrasto alle fragilità e nella costruzione di comunità più inclusive e partecipative”.

Le organizzazioni sottoscrittrici condividono una visione: la cultura non è un semplice intrattenimento, né un'attività accessoria rispetto alle politiche sociali e sanitarie, ma un vero e proprio diritto di cittadinanza, un determinante di salute e uno strumento concreto per generare benessere individuale e comunitario.

Ispirato al Manifesto Nazionale e Regionale per il Welfare Culturale, il Protocollo intende tradurre questi principi in un impegno condiviso e in azioni concrete, mettendo in relazione competenze, esperienze e risorse che già operano nel territorio dell'Empolese Valdarno Valdelsa.

Il documento individua quattro principali ambiti di intervento. Il primo riguarda il riconoscimento e il rafforzamento delle organizzazioni che operano nel welfare culturale, attraverso la valorizzazione degli spazi di prossimità, la gestione condivisa dei beni comuni, il ricorso agli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione e la ricerca di risorse economiche stabili che garantiscano continuità alle attività.

Il secondo pilastro è dedicato alla valorizzazione delle professionalità e delle competenze sociali e culturali, promuovendo percorsi di formazione congiunta tra operatori della cultura, del sociale, della sanità e dell'educazione, oltre alla collaborazione con scuole e università.

Il terzo ambito riguarda la valutazione dell'impatto sociale e la cultura del dato: le organizzazioni si impegnano a contribuire alla lettura dei bisogni emergenti della comunità, dalle solitudini al disagio giovanile, dall'invecchiamento attivo alla salute mentale, sviluppando strumenti condivisi per valutare l'efficacia delle iniziative.

Infine, il Protocollo punta a costruire alleanze tra i diversi settori e nuove forme di collaborazione, favorendo l'integrazione delle risorse sociali, sanitarie, educative e culturali e sviluppando anche esperienze di prescrizione culturale e sociale (Social Prescribing), affinché medici, pediatri e servizi sociali possano orientare le persone verso attività culturali come opportunità di benessere e inclusione.

La sottoscrizione del Protocollo non rappresenta un punto di arrivo, ma l'avvio di un percorso comune. Le organizzazioni firmatarie si impegnano fin da subito a promuovere la conoscenza del welfare culturale nella comunità, attivare occasioni di formazione e aggiornamento, rafforzare le collaborazioni reciproche e coinvolgere progressivamente altre realtà del territorio.

Le organizzazioni promotrici sono Consorzio COeSO Empoli, Associazione Tra i Binari Aps, Associazione Prima Materia, Teatro C’Art, Il CULTurale, Associazione Canto Rovesciato, Associazione Polis, Cooperativa Indaco, Cooperativa PromoCultura, Cooperativa Casae Associazione Popoli Uniti, Spazio Ipotetico, Cooperativa La Pietra d’Angolo, La Stazione, Associazione Piccolo Museo del Giocattolo, Pro Loco Montespertoli, Cooperativa Geos, Cooperativa Pegaso, Coordinamento Misericordie Empolese Valdarno Valdelsa, Cora Impresa sociale, Associazione Agrado, Pro Loco Montespertoli, Orme Radio, Arci Empolese Valdelsa.

Fonte: CoeSo Empoli - Ufficio Stampa

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