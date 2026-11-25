Una domenica pomeriggio dall’epilogo amaro al PalaFontevivo nella nona giornata di andata. Ai biancorossi non basta un buon avvio: San Paolo Ostiense Roma espugna San Miniato vincendo 73-81 al termine di una gara combattuta, fatta di tanti botta e risposta e momenti in cui la partita sembrava poter girare da una parte o dall’altra.
L’approccio dei ragazzi di coach Martelloni è subito vivo: il primo quarto scorre sul filo dell’equilibrio con continui sorpassi, poi l’Etrusca trova l’allungo giusto per chiudere avanti 26-21, spinta anche dai 7 punti di Zecchi.
Nel secondo quarto Roma alza i giri, spinta da Scordari e da una difesa più attenta, mentre per i nostri risponde Carità (8 punti nel periodo per lui): all’intervallo lungo il tabellone però vede avanti gli ospiti di due lunghezze (45-43).
Al rientro dagli spogliatoi l’Etrusca prova a restare agganciata — ottimo l’impatto di Atanasovs con 6 punti nel quarto e un parziale di 7-0 che vale il sorpasso sul 56-53 — ma SPO trova il break che le consente di scappare e gestire l’inerzia, chiudendo il terzo periodo sul +7 (60-67).
Nell’ultimo quarto i ragazzi della Rocca non mollano mai: l’Etrusca infatti piazza un parziale di 11-0 che riapre tutto con un ispirato Belli a dare la scossa. Nel finale, però, qualche palla persa di troppo e la precisione romana nei momenti decisivi spengono la rimonta, fissando il punteggio sul definitivo 73-81.
Trattandosi di una partita importante in ottica salvezza, resta tanto rammarico per aver lasciato per strada due punti preziosi in casa dopo aver lottato fino in fondo. Questo però é sicuramente sinonimo di tanta “benzina” per fare meglio nelle prossime uscite. La strada è ancora lunga: si riparte da quanto di buono visto, con la testa già alla prossima trasferta di domenica 29 novembre a La Spezia.
La Patrie Etrusca Basket vs San Paolo Ostiense Roma 73 – 81
(26-21, 19-22, 15-24, 13-14)
La Patrie Etrusca Basket: Zaccagna 5, Belli 8, Genasi 2, Atanasovs 7, Eihmanis n.e., Carità 15, Roventini n.e., Salvietti, Zanchetta 4, Guerrini 13, Zecchi 11, Rupil 8. All. Martelloni, Ass.ti Menconi e Gori.
San Paolo Ostiense Roma: Cecchini 17, Loi, Fontanella 4, Terrasini 13, Mugnaioli 8, Valenzi n.e., Alioto 6, Amanti 6, Vettor 2, Scordari 20, Repaci 3, Vrancianu 2. All. Colella.
Fonte: Etrusca Basket
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