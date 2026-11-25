Dopo le ibride, il viaggio di Brogi & Collitorti tra le alimentazioni dell'auto arriva al GPL. In Italia questo carburante si usa dal dopoguerra. Negli anni Settanta è nata una rete di distributori su tutta la penisola e dagli anni Duemila c'è stato un nuovo slancio, quando le case automobilistiche hanno cominciato a produrre direttamente i modelli a gas. Secondo Luigi Oliverio è stato proprio l'impianto montato in fabbrica a far cadere i vecchi divieti: oggi un'auto a GPL può entrare nei parcheggi sotterranei e salire sui traghetti come qualsiasi altra vettura.

Il funzionamento è semplice. L'auto parte sempre a benzina, passa da sola al gas quando il motore è caldo e torna alla benzina quando il GPL finisce, perché i serbatoi sono due e non si rischia di restare a piedi. Emilio Benassi aggiunge un consiglio: "È buona regola far viaggiare ogni tanto la macchina anche a benzina, che lubrifica meglio le valvole e il motore". Su alcuni modelli, come EVO 6 ed EVO 7 Kairos, c'è un serbatoio di liquido che protegge le valvole e rende questa attenzione meno necessaria. Il self service per il GPL non esiste, ma i distributori sono diffusi su tutto il territorio.

Al litro il GPL costa circa la metà della benzina. A gas però l'auto consuma un po' di più, quindi il risparmio reale è intorno al 30-35 per cento.

Le auto a GPL vendute da Brogi & Collitorti sono soprattutto le EMC, marchio dell'importatore italiano Eurasia Motor Company con vetture prodotte in Cina. Tutte sono disponibili a benzina o a GPL e con le promozioni in corso partono da meno di 20mila euro, anche con il cambio automatico. In provincia di Pisa la concessionaria vende anche EVO, che ha promozioni dedicate proprio alle versioni a gas. Da poco è arrivato anche il marchio Catay, con veicoli commerciali leggeri fino a 35 quintali, a cassone fisso o ribaltabile, pensati per gli artigiani.

Oliverio dice a chi è adatto il GPL: "Lo consiglierei a chi cerca una soluzione più economica e soprattutto a chi fa tanti chilometri". Non va bene per tutti, perché richiede un po' più di manutenzione. Per questo nelle sedi di Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Pistoia, Versilia e Grosseto il consulente parte dalle abitudini del cliente per indicargli l'alimentazione più adatta.