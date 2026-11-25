Un incendio doloso ha colpito nella notte la cava di Colubraia, sul versante del monte Sumbra, nel territorio di Vagli Sotto, in Garfagnana. Nel mirino una pala meccanica dal valore commerciale di oltre 500mila euro, gravemente danneggiata dalle fiamme. Sul caso indagano i carabinieri, che avrebbero già individuato una pista precisa.

L'azione sarebbe stata compiuta da almeno due persone, arrivate a piedi nell'area estrattiva e poi entrate in azione contro il mezzo. Il rogo ha compromesso la cabina e l'impianto elettrico, rendendo la pala inutilizzabile.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le modalità dell'incendio e identificare i responsabili. Fiducia nelle indagini è stata espressa dal sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, ha espresso fiducia nell'attività investigativa, annunciando inoltre che il Comune si costituirà parte civile.

"Posso con certezza assicurare che a Vagli Sotto questi atti non rimarranno impuniti com'e successo alle macchine dell'ex presidente del parco delle Alpi apuane nel comune di Fivizzano. Come successe nelle cave di Piastra Marina nel comune di Minucciano oppure nelle cave del Sagro di Carrara rimasti impuniti - ha scritto il sindaco Mario Puglia in un post su Facebook -. A Vagli Sotto nel giro di qualche mese i sabotatori saranno assicurati all'autorità giudiziaria. I lavoratori lapidei e le attrezzature costose che gli consentono di svolgere il lavoro di cavatori devono come in tutte le attività lavorative essere preservate da sabotatori".

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