Lo scontro con un'auto poco dopo le 17 all'incrocio con via Benedetto Dei. In corso gli accertamenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica.
Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 25 novembre, a Firenze. Un giovane di 25 anni, alla guida di uno scooter, è morto in seguito a uno scontro con un'automobile avvenuto poco dopo le 17 in via Magellano, all'altezza dell'incrocio con via Benedetto Dei.
Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia municipale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.
Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.
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