Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica, oggi mercoledì 25 novembre si stanno verificando mancanze d’acqua a San Romano e a Stibbio nel comune di San Miniato.

I tecnici di Acque sono già sul posto e stanno già effettuando l'intervento di riparazione.

Col ripristino del servizio, previsto per le ore 13.30, si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua, tuttavia destinati a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

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