Si stanno verificando mancanze d'acqua a San Romano e a Stibbio nel comune di San Miniato. Acque informa che tecnici sono già sul posto e stanno già effettuando la riparazione, con il ripristino previsto per le 13.30
Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica, oggi mercoledì 25 novembre si stanno verificando mancanze d’acqua a San Romano e a Stibbio nel comune di San Miniato.
I tecnici di Acque sono già sul posto e stanno già effettuando l'intervento di riparazione.
Col ripristino del servizio, previsto per le ore 13.30, si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua, tuttavia destinati a esaurirsi in breve tempo.
Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
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