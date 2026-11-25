Sulla Sp 93 "Certaldese I", l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h e divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore ai 35 quintali, per il restringimento della carreggiata al km 9+092, al ponte sul torrente Virginio in località le Fornacette, nei Comuni di Montespertoli e San Casciano, dal giorno 25 novembre 2026 al 15 aprile 2027, nelle 24 ore.

Le limitazioni adottate si rendono indispensabili per effettuare lavori di manutenzione straordinaria al ponte.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

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