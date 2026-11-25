La Libreria Rinascita di Empoli si rinnova e amplia la propria offerta culturale con l’apertura di un nuovo ambiente interamente dedicato alla lettura, al dialogo e alla scoperta editoriale. Domenica 29 Novembre alle ore 18, negli spazi storici di via Cosimo Ridolfi 53, verrà ufficialmente inaugurata la "Sala Blu Sellerio".

Il nome del nuovo spazio nasce dal legame con la celebre casa editrice palermitana Sellerio, punto di riferimento imprescindibile per la narrativa italiana e internazionale, riconoscibile da generazioni proprio per l'iconico colore blu delle sue copertine. La sala è stata concepita come un salotto letterario accogliente e dinamico, pensato per ospitare presentazioni di libri, gruppi di lettura, laboratori e momenti di confronto diretto tra autori e pubblico.

Durante l’evento inaugurale, aperto a tutta la cittadinanza, interverrà Marco Malvaldi. "Con l’apertura della "Sala Blu Sellerio" vogliamo offrire alla città un luogo ancora più intimo e stimolante dove vivere i libri non solo come oggetti da sfogliare, ma come occasioni di incontro e comunità", dichiarano dalla Libreria Rinascita. "È un investimento sulla cultura e sulla bellezza dello stare insieme, nel cuore del centro storico di Empoli".

A seguire, è previsto rinfresco con un brindisi inaugurale. L’ingresso è libero e, fino al 31 Dicembre, verrà riconosciuto lo sconto del 5% su tutto il catalogo Sellerio e un libro in omaggio (fino ad esaurimento scorte) ogni 2 libri acquistati.

Fonte: Libreria Rinascita Empoli

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