Lunga giornata in Regione per l’incontro su Luisa Via Roma convocato da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, e condotto con Azienda e organizzazioni sindacali da questa mattina alle 9 fino al pomeriggio. A conclusione è stato sottoscritto l'accordo per il prolungamento della cassa integrazione per la riorganizzazione dell’azienda. "Dopo l'acquisizione definitiva da parte della newco, avvenuta nei giorni scorsi, quello di oggi rappresenta un decisivo passo del processo di rilancio della storica azienda – afferma Fabiani - : possiamo dire che il lavoro del tavolo regionale ha garantito continuità produttiva e occupazionale per tutte le lavoratrici e i lavoratori".

L'ammortizzatore inizialmente previsto a copertura dei mesi in cui la newco entrava in possesso del ramo di azienda in regime di affitto, verrà ora richiesto per un tempo più lungo finalizzato ad accompagnare la riorganizzazione aziendale e la ripartenza l'ammortizzatore virtuoso (cassa integrazione per riorganizzazione, ndr), a sua volta sostenuto da un piano di investimenti aziendali.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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