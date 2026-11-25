Minacciava telefonicamente l'ex compagna mentre viaggiava su un treno ad alta velocità diretto a Milano. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di atti persecutori, al termine di un'indagine che ha coinvolto anche il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana.

L'intervento è scattato dopo che un agente fuori servizio, a bordo del convoglio, ha notato il comportamento particolarmente agitato dell'uomo durante una telefonata e ha richiesto l'intervento della Polizia ferroviaria. Gli accertamenti, condotti dagli agenti della Polfer di Milano in collaborazione con i colleghi toscani, hanno permesso di ricostruire una serie di condotte persecutorie nei confronti della ex compagna.

La donna ha riferito agli investigatori di essere da tempo bersaglio di telefonate, messaggi, videochiamate e minacce insistenti. Ha inoltre raccontato che la relazione era stata caratterizzata da comportamenti possessivi, gelosia ossessiva ed episodi di violenza.

Durante la perquisizione, nello zaino del 44enne è stato trovato un coltello a serramanico. L'uomo è stato accompagnato negli uffici della Polfer di Milano Centrale, dove è scattato l'arresto anche grazie alla documentazione fornita dalla vittima, comprendente screenshot, registrazioni audio e altro materiale.

Al termine delle procedure, è stato trasferito nel carcere di San Vittore. L'operazione è stata resa nota il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Notizie correlate