NurSind Toscana sarà in piazza a Roma il prossimo 5 dicembre per partecipare alla manifestazione nazionale in difesa del Servizio sanitario pubblico. Il sindacato regionale ha aderito fin da subito alla mobilitazione che vedrà scendere in piazza professionisti, operatori della sanità e studenti, insieme ai cittadini che vorranno sostenere una battaglia che riguarda il diritto universale alla salute. Per favorire la partecipazione il sindacato toscano delle professioni infermieristiche si sta organizzando con pullman e trasferimenti collettivi, oltre a coordinare gli spostamenti individuali e di piccoli gruppi di iscritti provenienti dai diversi territori della regione.

“Non sarà una manifestazione contro qualcuno, ma una manifestazione per qualcosa: per difendere e rafforzare il nostro Servizio sanitario nazionale – sottolinea Giampaolo Giannoni, segretario regionale NurSind Toscana –. Non ci saranno bandiere né loghi di appartenenza. L’obiettivo è riunire tutti gli operatori sanitari, senza distinzioni, e coinvolgere i cittadini in una battaglia che riguarda ciascuno di noi. La sanità pubblica è un patrimonio collettivo e non possiamo permettere che venga progressivamente indebolita”.

Alla mobilitazione si affianca la campagna nazionale di raccolta firme ‘Ora tocca a tutti noi’, promossa dalle organizzazioni aderenti all’iniziativa. Un appello rivolto direttamente ai cittadini, invitati a sottoscrivere la petizione e a partecipare alla manifestazione del 5 dicembre. “È importante - prosegue Giannoni - che anche le persone che ogni giorno si affidano al sistema sanitario facciano sentire la propria voce. Difendere la sanità pubblica significa difendere il diritto di tutti a curarsi, indipendentemente dal reddito e dal luogo in cui si vive».

La mobilitazione nazionale rappresenta anche l’occasione per riportare al centro dell’attenzione le criticità del sistema sanitario toscano, a partire dalla carenza di personale infermieristico. “In Toscana mancano circa 7mila infermieri soltanto per riuscire a mantenere i servizi ordinari – le parole del segretario regionale –. A questo fabbisogno dobbiamo aggiungere il personale necessario per sviluppare i servizi territoriali che a oggi continuano a non trovare una piena e concreta realizzazione. È un problema che non possiamo più rinviare”.

Una carenza che si intreccia con la progressiva perdita di attrattività della professione infermieristica e con le crescenti difficoltà nel reperire personale qualificato. Per Giannoni “non possiamo chiedere agli infermieri di sostenere un sistema sempre più complesso senza garantire condizioni di lavoro adeguate, riconoscimento professionale e prospettive. La difficoltà nel reclutamento è ormai evidente e rischia di compromettere ulteriormente la tenuta dei servizi. Per questo la nostra presenza a Roma sarà anche un’occasione per rivendicare attenzione e investimenti sul futuro della professione infermieristica”.

L’appuntamento è per sabato 5 dicembre a Roma: il corteo partirà alle 15 da piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere via dei Fori Imperiali.

NurSind Toscana invita i propri iscritti, tutti gli operatori sanitari e i cittadini a partecipare alla mobilitazione e a sostenere la raccolta firme sottoscrivibile online all’indirizzo https://c.org/4MwfWfMyy6.

Fonte: NurSind Toscana - Ufficio Stampa

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