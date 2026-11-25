I ragazzi di coach Giunti & Bartoli ritornano vittoriosi dalla difficile trasferta di Volterra. Era un test importante sul campo di una delle formazioni più attrezzate del girone, sostenuta da un folto pubblico caldo, ma sempre corretto.

Gli ospiti partono subito con il piede giusto. Mannucci e un chirurgico Giannelli (top scorer della serata) scavano un primo solco (7 punti) che nell’economia della partita risulterà fondamentale.

I padroni di casa non ci mettono molto a riorganizzarsi prendendo le misure ai terminali offensivi biancorossi. Ci pensano allora Trillò e Fiorenza ad impattare il secondo tempino impendendo il rientro dei volterrani.

Al rientro dagli spogliatoi la determinazione dei bianco blu sembra avere la meglio, con la chiusura di ogni via al canestro e un ferro maledetto che respinge ogni tentativo dalla lunga distanza.

Si apre così l’ultimo atto con soli 3 punti di vantaggio e un’inerzia di partita che non promette niente di buono.

Ma la determinazione dei ragazzi di coach Giunti & Bartoli è superiore alla pressione fisica dei padroni di casa. Esce dal cilindro un ispirato Vallini che per cinque volte fa sparire la palla a metà campo e innesca facili contropiedi firmati Mannucci e Trillò. L’ultimo tentativo di rientro dei padroni di casa è freddato da capitan Parrini mentre Giannelli firma i titoli di coda.

Complimenti ai vinti e ai vincitori per la bella partita.

Ora di nuovo in palestra, auspicando che l’infortunio di Fiorenza sia solo passeggero, a preparare il prossimo incontro casalingo al Fontevivo, sabato 28 novembre alle ore 21:00, quando arriverà la formazione del Liburnia Basket.

"Sempre Forza Etrusca!"

Fonte: Etrusca Basket

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