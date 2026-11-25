La perturbazione atlantica che in questi giorni sta interessando in particolare le zone a nord e a ovest della Toscana è prevista in estensione anche a quelle nord-orientali a partire dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì. Domani, giovedì, attenuazione delle piogge nel corso della notte, con fenomeni sparsi nel resto della giornata, più frequenti sulle zone centro-settentrionali.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo in corso per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore a tutto il bacino dell’Arno, dell’Ombrone grossetano e del Reno, fino alle ore 16 di domani, giovedì 26 novembre.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa