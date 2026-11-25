Portare nelle aule la conoscenza del rischio e dare vita a nuove idee capaci di parlare di rischio e prevenzione a famiglie e comunità. È l’obiettivo di “Prima che accada – Diamo voce alla Generazione Prevenzione”, il concorso di idee promosso dalla Struttura commissariale per la ricostruzione guidata da Fabrizio Curcio, insieme alle Regioni: Toscana, Emilia-Romagna, e Marche e ai rispettivi Uffici scolastici regionali.

L'iniziativa è rivolta alle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado delle tre regioni interessate dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e del settembre-ottobre 2024 e rientra tra le azioni del Piano di comunicazione alla popolazione approvato dal Commissario straordinario con l’ordinanza n. 50/2025.

"Prima che accada" ha preso il via anche in Toscana con la presentazione del progetto agli istituti scolastici, avvenuto nei giorni scorsi, e proseguirà con incontri informativi, raccolta delle adesioni, formazione dei docenti e sviluppo delle attività nelle classi. Il percorso può essere valorizzato nell’insegnamento dell’educazione civica e nella formazione scuola-lavoro, secondo le scelte dei singoli istituti.

Il progetto si svilupperà in tre fasi. La prima prevede la formazione dei docenti referenti delle classi aderenti attraverso un percorso dedicato sui temi del rischio idraulico e idrogeologico, dei cambiamenti climatici, del sistema di allertamento, dei comportamenti di autoprotezione, della ricostruzione, degli strumenti per conoscere il territorio. La seconda fase sarà dedicata alle attività laboratoriali nelle classi, mentre la terza culminerà nella realizzazione degli elaborati e nel concorso di idee. Le classi partecipanti potranno presentare campagne di comunicazione, video, cortometraggi, podcast, progetti digitali, campagne social o altre iniziative innovative capaci di raccontare il valore della prevenzione, della cura del territorio e degli interventi di ricostruzione. Gli elaborati saranno valutati da commissioni interistituzionali sulla base della qualità dei contenuti, della capacità comunicativa, dell'originalità e del coinvolgimento delle comunità locali.

La consegna degli elaborati è prevista entro il 30 aprile 2027, mentre le premiazioni si svolgeranno entro il 31 maggio 2027 nel corso di eventi organizzati in ciascuna regione, aperto a tutte le classi partecipanti: prima della proclamazione dei vincitori, ogni classe potrà presentare brevemente il proprio elaborato.

Per ciascuna regione saranno premiati i tre migliori progetti. Le classi prime classificate si aggiudicheranno 2.000 euro, mentre alle seconde e alle terze andranno rispettivamente 1.500 e 1.000 euro, per un valore complessivo di 13.500 euro. Le risorse assegnate alle scuole vincitrici saranno destinate all'acquisto di materiali, strumenti e attività a supporto della didattica.

“L'iniziativa avrà la massima diffusione su tutto il territorio regionale – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in qualità di subcommissario alla ricostruzione –. Proprio in questi giorni le nostre strutture regionali incontrano docenti e referenti scolastici interessati ad approfondire il progetto e a conoscere le opportunità di partecipazione. Vogliamo che questa iniziativa raggiunga il maggior numero possibile di scuole e studenti, contribuendo a diffondere, soprattutto tra le nuove generazioni, una concreta cultura della prevenzione. Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana. Investire sulla formazione e sulla consapevolezza dei ragazzi significa investire nella sicurezza futura delle nostre comunità e nella capacità dei territori di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici”.

“La prevenzione non si costruisce soltanto attraverso le opere e gli interventi sul territorio, ma anche attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini – ha detto Fabrizio Curcio, Commissario straordinario alla ricostruzione –. Con “Prima che accada” vogliamo promuovere tra le nuove generazioni la conoscenza del territorio in cui vivono, dei rischi che lo interessano e del valore degli interventi di prevenzione e ricostruzione. Gli studenti potranno diventare protagonisti di una comunicazione capace di raggiungere famiglie e comunità, contribuendo a costruire territori più sicuri e consapevoli. L'obiettivo finale, insieme a Governo, Regioni e Uffici scolastici regionali, è dare vita a una vera e propria Generazione Prevenzione, una rete di scuole e studenti in grado di promuovere conoscenza, responsabilità e cittadinanza attiva sui temi della sicurezza del territorio e della resilienza delle comunità”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate