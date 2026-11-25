Torna nel giorno del patrono "Sant'Andrea d'artista", l'iniziativa con cui dal 2019 il Comune di Montespertoli valorizza i talenti artistici del territorio: ogni anno, il 30 novembre, un'opera d'arte viene donata alla comunità. Quest'anno la donazione porta la firma di Andrea Nicita, pittore, scultore e illustratore scomparso nel 2024, in una giornata che tiene insieme arte, tradizione religiosa e l'avvio delle festività natalizie.

Il programma si apre alle 16.30 nella Sala del Consiglio del Palazzo comunale con la cerimonia di donazione al Comune dell'opera "L'Uccellino" dell'artista Andrea Nicita, che entrerà così a far parte del patrimonio della comunità. Il momento sarà accompagnato dalla musica della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi.

Nato nel 1961, Nicita si era formato al Liceo artistico e all'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove si era diplomato con una tesi su Max Ernst. Nel laboratorio Scenotek aveva realizzato scenografie per la Scala di Milano e per un balletto di Béjart a Losanna, grandi sculture per Gardaland ed Eurodisney e opere in poliestere per Anselm Kiefer. Per anni ha insegnato scultura a Firenze, all'università americana Lorenzo de' Medici e alla Libera Accademia di Belle Arti e ha esposto a lungo in Cina, fino al padiglione italiano dell'Expo di Shanghai nel 2010. Profondamente legato a questo territorio, aveva disegnato per le ceramiche Baccio e Bitossi di Montelupo Fiorentino e negli ultimi anni si era dedicato anche all'illustrazione per l'infanzia, con libri come "Rossano impara a volare" e "Una trappola geniale", secondo classificato nella sezione favole del Premio Domenico Rea di Empoli. Lo scorso febbraio gli è stata conferita la 45ª Spiga d'Argento a Montagnana e a luglio Vinci gli ha dedicato una mostra all'IRSOO.

Alle 17.30 la festa si sposta in piazza del Popolo per l'accensione dell'albero e delle luminarie di Natale, insieme ai Montegufetti. A seguire il brindisi a cura dell'Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli, per salutare tutti insieme l'inizio del periodo delle feste. La giornata si chiuderà alle 18 con la Santa Messa patronale nella chiesa di Sant'Andrea, in piazza Machiavelli.

“Sant'Andrea è il giorno in cui Montespertoli si ritrova come comunità. Quest'anno ha un significato particolare – dichiara il sindaco Alessio Mugnaini –. Ricordiamo Andrea Nicita, un artista che ha lavorato tra Firenze, l'Europa e la Cina senza mai staccarsi da queste colline. Il suo "Uccellino" resterà nella Sala del Consiglio, che è la casa di tutti i cittadini, e sarà un modo per tenerlo con noi.”.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Montespertoli e dalla Propositura di Sant'Andrea, con la partecipazione della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi e dell'Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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